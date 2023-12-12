Wednesday, 13 December 2023 09:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك ABC يوقع اتفاقية لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية في ثلاث دول

12/12/2023 11:57:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬أعلن‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الدولية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬أمس‭ ‬والذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مركزًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬لأعماله،‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تمويل‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy ،‭ ‬الشريك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬وغيرها‭. ‬تم‭ ‬حفل‭ ‬التوقيع‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬العالمي‭.‬

يهدف‭ ‬التسهيل‭ ‬الائتماني،‭ ‬الذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬تمويل‭ ‬المناخ‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الـ28‭ ‬لتغيير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭) ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تمويل‭ ‬25‭ ‬لوحا‭ ‬من‭ ‬ألواح‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬الكهروضوئية‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬ميجاوات‭ ‬وتتواجد‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والبحرين‭ ‬وعمان‭. ‬تقدر‭ ‬صفقة‭ ‬التمويل‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬بعدة‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬دون‭ ‬حق‭ ‬الرجوع‭ ‬للمقترض،‭ ‬وتعتبر‭ ‬ضرورية‭ ‬لتمويل‭ ‬المناخ‭ ‬ودعم‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬العادل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭.‬

وخلال‭ ‬حفل‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬قال‭ ‬عمار‭ ‬خليل،‭ ‬مسؤول‭ ‬تنفيذي‭ ‬أول‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬فرع‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy
‬لتمويل‭ ‬مشروع‭ ‬ألواح‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬الكهروضوئية،‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬سيدعم‭ ‬بدوره‭ ‬خطط‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة‭ ‬لشركة‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التزام‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬بتمكين‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قيادة‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬اقتصاد‭ ‬منخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬وأكثر‭ ‬استدامة‭. ‬نضع‭ ‬تركيزنا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬فرع‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬وترتيب‭ ‬صفقات‭ ‬التمويل‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وقضايا‭ ‬الحوكمة‭ ‬وتناسب‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬الفريدة‭. ‬نشكر‭ ‬شركة‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy
‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬بنا‭ ‬وعلى‭ ‬منحنا‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭. ‬ونتمنى‭ ‬لشركة‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬رحلة‭ ‬موفقة‭ ‬للانتقال‭ ‬السلس‭ ‬نحو‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬جيريمي‭ ‬كرين،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy ‭ ‬‮«‬تتشرف‭ ‬شركة‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬لقيادة‭ ‬عملية‭ ‬تحول‭ ‬تمويل‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬لقد‭ ‬أرسى‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬معاييرًا‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬إثبات‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬تسهيلات‭ ‬رائدة‭ ‬لخمس‭ ‬وعشرين‭ ‬موقعًا‭ ‬عبر‭ ‬3‭ ‬دول‭ ‬مختلفة‭. ‬تُعد‭ ‬شركة‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy
‬شركة‭ ‬موثوقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬والاستثمار‭ ‬لصالح‭ ‬البنوك‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬الأخضر‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭. ‬لقد‭ ‬أثبتت‭ ‬عمليتنا‭ ‬الموقرة‭ ‬شركة‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬أهمية‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التمويل‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬أعمالها‭ ‬التجارية‭. ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬قائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬المنصف‭. ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬عملائنا،‭ ‬نحن‭ ‬نقوم‭ ‬بتمكين‭ ‬التمويل‭ ‬الأخضر‭ ‬للمشاريع‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬الرائدة‭ ‬ذات‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الكبيرة‭ ‬للطاقة‮»‬‭.‬

يكتسب‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة،‭ ‬لاسيما‭ ‬أنها‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الـ28‭ ‬لغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬خلاله‭ ‬مناقشة‭ ‬تمويل‭ ‬المناخ‭ ‬كإحدى‭ ‬المواضيع‭ ‬الرئيسية‭. ‬إن‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التمويل‭ ‬الفعالة‭ ‬ضرورية‭ ‬لبناء‭ ‬عالم‭ ‬عادل‭ ‬ومرن‭ ‬ومستدام‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البنوك‭ ‬تركز‭ ‬تدريجيًا‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬الأخضر‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والتوليد‭ ‬الموزع‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭. ‬وفقًا‭ ‬لتصنيفات‭ ‬وكالة‭ ‬التصنيف‭ ‬الإئتماني‭ ‬ستاندرد‭ ‬آند‭ ‬بورز،‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬مجموع‭ ‬مبالغ‭ ‬إصدار‭ ‬السندات‭ ‬الخضراء‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمستدامة‭ ‬والسندات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالاستدامة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬900‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬إلى‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬17 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬انعقاد‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الـ28‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬يتم‭ ‬اعتبار‭ ‬تمويل‭ ‬المناخ‭ ‬موضوعًا‭ ‬حيويًا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة‭ ‬ويتداخل‭ ‬مع‭ ‬التحول‭ ‬المناخي‭ ‬وطرق‭ ‬التكيف‭ ‬معه‭.‬

MENAFN12122023000055011008ID1107584477

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث