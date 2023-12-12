بنك ABC يوقع اتفاقية لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية في ثلاث دول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬أعلن‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الدولية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬أمس‭ ‬والذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مركزًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬لأعماله،‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تمويل‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy ،‭ ‬الشريك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬وغيرها‭. ‬تم‭ ‬حفل‭ ‬التوقيع‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬العالمي‭.‬

يهدف‭ ‬التسهيل‭ ‬الائتماني،‭ ‬الذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬تمويل‭ ‬المناخ‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الـ28‭ ‬لتغيير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭) ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تمويل‭ ‬25‭ ‬لوحا‭ ‬من‭ ‬ألواح‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬الكهروضوئية‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬ميجاوات‭ ‬وتتواجد‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والبحرين‭ ‬وعمان‭. ‬تقدر‭ ‬صفقة‭ ‬التمويل‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬بعدة‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬دون‭ ‬حق‭ ‬الرجوع‭ ‬للمقترض،‭ ‬وتعتبر‭ ‬ضرورية‭ ‬لتمويل‭ ‬المناخ‭ ‬ودعم‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬العادل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭.‬

وخلال‭ ‬حفل‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬قال‭ ‬عمار‭ ‬خليل،‭ ‬مسؤول‭ ‬تنفيذي‭ ‬أول‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬فرع‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy ‭

‬لتمويل‭ ‬مشروع‭ ‬ألواح‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬الكهروضوئية،‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬سيدعم‭ ‬بدوره‭ ‬خطط‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة‭ ‬لشركة‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التزام‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬بتمكين‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قيادة‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬اقتصاد‭ ‬منخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬وأكثر‭ ‬استدامة‭. ‬نضع‭ ‬تركيزنا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬فرع‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬وترتيب‭ ‬صفقات‭ ‬التمويل‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وقضايا‭ ‬الحوكمة‭ ‬وتناسب‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬الفريدة‭. ‬نشكر‭ ‬شركة‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy ‭

‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬بنا‭ ‬وعلى‭ ‬منحنا‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭. ‬ونتمنى‭ ‬لشركة‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬رحلة‭ ‬موفقة‭ ‬للانتقال‭ ‬السلس‭ ‬نحو‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.

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ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬جيريمي‭ ‬كرين،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy ‭ ‬‮«‬تتشرف‭ ‬شركة‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬لقيادة‭ ‬عملية‭ ‬تحول‭ ‬تمويل‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬لقد‭ ‬أرسى‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬معاييرًا‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬إثبات‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬تسهيلات‭ ‬رائدة‭ ‬لخمس‭ ‬وعشرين‭ ‬موقعًا‭ ‬عبر‭ ‬3‭ ‬دول‭ ‬مختلفة‭. ‬تُعد‭ ‬شركة‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy ‭

‬شركة‭ ‬موثوقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬والاستثمار‭ ‬لصالح‭ ‬البنوك‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬الأخضر‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭. ‬لقد‭ ‬أثبتت‭ ‬عمليتنا‭ ‬الموقرة‭ ‬شركة‭ ‬ماجد‭ ‬الفطيم‭ ‬أهمية‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التمويل‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬أعمالها‭ ‬التجارية‭. ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬قائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬المنصف‭. ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬عملائنا،‭ ‬نحن‭ ‬نقوم‭ ‬بتمكين‭ ‬التمويل‭ ‬الأخضر‭ ‬للمشاريع‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬الرائدة‭ ‬ذات‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الكبيرة‭ ‬للطاقة‮»‬‭.‬

يكتسب‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة،‭ ‬لاسيما‭ ‬أنها‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الـ28‭ ‬لغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬خلاله‭ ‬مناقشة‭ ‬تمويل‭ ‬المناخ‭ ‬كإحدى‭ ‬المواضيع‭ ‬الرئيسية‭. ‬إن‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التمويل‭ ‬الفعالة‭ ‬ضرورية‭ ‬لبناء‭ ‬عالم‭ ‬عادل‭ ‬ومرن‭ ‬ومستدام‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البنوك‭ ‬تركز‭ ‬تدريجيًا‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬الأخضر‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والتوليد‭ ‬الموزع‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭. ‬وفقًا‭ ‬لتصنيفات‭ ‬وكالة‭ ‬التصنيف‭ ‬الإئتماني‭ ‬ستاندرد‭ ‬آند‭ ‬بورز،‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬مجموع‭ ‬مبالغ‭ ‬إصدار‭ ‬السندات‭ ‬الخضراء‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمستدامة‭ ‬والسندات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالاستدامة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬900‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬إلى‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬17 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬انعقاد‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الـ28‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬يتم‭ ‬اعتبار‭ ‬تمويل‭ ‬المناخ‭ ‬موضوعًا‭ ‬حيويًا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة‭ ‬ويتداخل‭ ‬مع‭ ‬التحول‭ ‬المناخي‭ ‬وطرق‭ ‬التكيف‭ ‬معه‭.‬