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((سيتي سنتر البحرين)) يكشف العديد من تجارب الترفيه الشتوية

12/12/2023 11:57:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬وجهة‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭ ‬والتسوق‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حملة‭ ‬تسوق‭ ‬واربح‭ ‬الشتوية،‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬ديسمبر‭ ‬وحتى‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬2024‭. ‬وتتيح‭ ‬الحملة‭ ‬المميزة‭ ‬للمتسوقين‭ ‬فرصة‭ ‬ربح‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬سيارة‭ ‬ BMW ‭ ‬ X 4‭ ‬الفاخرة،‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بتجارب‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬في‭ ‬غابة‭ ‬بنوكيو‭ ‬السحرية‭ ‬المُفعمة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬الترفيه‭ ‬الحية‭ ‬والأنشطة‭ ‬المرحة‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭. ‬وتهدف‭ ‬الحملة‭ ‬الشتوية‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬لحظات‭ ‬مميزة‭ ‬للمتسوقين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أنشطة‭ ‬فريدة‭ ‬وجوائز‭ ‬رائعة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬التسوق‭ ‬ونمط‭ ‬الحياة‭ ‬المُفضلة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬مختلف‭ ‬المواسم‭. ‬ويحصل‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يتسوقون‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬ربح‭ ‬سيارة‭
 BMW ‭ ‬ X 4‭. ‬وستتحول‭ ‬الساحة‭ ‬المركزية‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬حيث‭ ‬ستقدم‭ ‬غابة‭ ‬شتوية،‭ ‬تحتضن‭ ‬جميع‭ ‬التجارب‭ ‬المميزة‭ ‬بلمسة‭ ‬عصرية‭ ‬تفاعلية‭. ‬وتم‭ ‬تصميم‭ ‬المنطقة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬الغابة‭ ‬المسحورة‭ ‬لتأخذ‭ ‬الزوار‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬بينوكيو‭. ‬وسيكون‭ ‬زوار‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬جيبيتو‭ ‬ووصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬بطن‭ ‬الحوت‭ ‬الغامرة،‭ ‬كما‭ ‬سيستمتعون‭ ‬بعرض‭ ‬موسيقي‭ ‬وضوئي‭ ‬مميز‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية،‭ ‬فيما‭ ‬يمكن‭ ‬للأحبة‭ ‬الصغار‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بأنشطة‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭. ‬وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬قال‭ ‬دعيج‭ ‬الرميحي،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬ينصب‭ ‬تركيزنا‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬العملاء‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬تقنيات‭ ‬حديثة‭ ‬وتفاعلات‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المميزة‭. ‬ويسرنا‭ ‬أن‭ ‬نوفر‭ ‬تجارب‭ ‬تسوق‭ ‬مشوقة‭ ‬لزوارنا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فعالية‭ ‬الشتاء‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المجمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حملتنا‭ ‬الشتوية‭ ‬الخاصة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬ونثق‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أوقات‭ ‬استثنائية‭ ‬للزبائن‭ ‬والسياح‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬بين‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬وزواره‮»‬‭.‬

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