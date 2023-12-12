((سيتي سنتر البحرين)) يكشف العديد من تجارب الترفيه الشتوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن سيتي سنتر البحرين، وجهة الحياة العصرية والتسوق الرائدة في مملكة البحرين، حملة تسوق واربح الشتوية، والتي تستمر مدة شهرين من 1 ديسمبر وحتى 31 يناير 2024. وتتيح الحملة المميزة للمتسوقين فرصة ربح الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة BMW X 4 الفاخرة، والاستمتاع بتجارب لا تُنسى في غابة بنوكيو السحرية المُفعمة بالعديد من تجارب الترفيه الحية والأنشطة المرحة وورش العمل. وتهدف الحملة الشتوية إلى توفير لحظات مميزة للمتسوقين من خلال أنشطة فريدة وجوائز رائعة، مما يعزز مكانة سيتي سنتر البحرين كوجهة التسوق ونمط الحياة المُفضلة في المملكة خلال مختلف المواسم. ويحصل العملاء الذين يتسوقون بقيمة 30 دينارا بحرينيا أو أكثر على فرصة ربح سيارة
BMW X 4. وستتحول الساحة المركزية إلى تجربة فريدة من نوعها، حيث ستقدم غابة شتوية، تحتضن جميع التجارب المميزة بلمسة عصرية تفاعلية. وتم تصميم المنطقة المركزية في الغابة المسحورة لتأخذ الزوار في رحلة لا تُنسى إلى عالم بينوكيو. وسيكون زوار مجمع سيتي سنتر البحرين على موعد مع العديد من الأنشطة، بدءاً من ورشة عمل جيبيتو ووصولاً إلى تجربة بطن الحوت الغامرة، كما سيستمتعون بعرض موسيقي وضوئي مميز خلال الفعالية، فيما يمكن للأحبة الصغار الاستمتاع بأنشطة ورش العمل. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دعيج الرميحي، المدير التنفيذي لمركز سيتي سنتر البحرين: «ينصب تركيزنا الدائم في سيتي سنتر البحرين على الارتقاء بتجربة العملاء إلى مستويات جديدة، وذلك بالاستفادة من تقنيات حديثة وتفاعلات المنصة الرقمية والعديد من الحملات والأنشطة المميزة. ويسرنا أن نوفر تجارب تسوق مشوقة لزوارنا، بالإضافة إلى فعالية الشتاء المميزة في قلب المجمع من خلال حملتنا الشتوية الخاصة هذا العام. ونثق بأن هذه الحملة ستسهم في توفير أوقات استثنائية للزبائن والسياح في مملكة البحرين، وتعزيز العلاقة طويلة الأمد بين سيتي سنتر البحرين وزواره».
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