((يوسف بن أحمد كانو)) و((الغرفة العربية الألمانية)) تعززان العلاقات التجارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظمت مجموعة يوسف بن أحمد كانو حفل استقبال على شرف وفد رفيع المستوى من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ممثلا عن 15 شركة ألمانية في مختلف المجالات الاقتصادية، الذي يزور المملكة حالياً يترأسهم الدكتور بيتر رامزاور، بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين السيد كليمنس هاخ والسيد فوزي أحمد كانو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين في المجموعة.
وجاء حفل الاستقبال الذي أقيم في بيت كانو للضيافة بمنطقة الزلاق ضمن جهود المجموعة للتواصل مع مؤسسات اقتصادية رديفة لها حول العالم من أجل تعزيز الشراكات التجارية واستكشاف سبل التعاون.
وفي بداية اللقاء رحب فوزي أحمد كانو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو بالوفد، مشيداً بدور غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في خدمة الأهداف المشتركة للاقتصاد وتقوية الصلات والروابط الاقتصادية بين البلدان العربية مع جمهورية ألمانيا، وتوفير فرص الاستثمار المناسبة لرجال الأعمال والشركات والمؤسسات من الجانبين في السوق العربي الألماني.
وأضاف كانو قائلاً: «إن شراكتنا مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية هي شهادة على القيم المشتركة للابتكار والتعاون. معًا، نعمل بنشاط على تعزيز العلاقات التجارية في المنطقة، ونحن نتطلع إلى النجاح المستمر لهذا التعاون».
من جانبهم، صرح الدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية قائلاً: «إن تعاوننا مع مجموعة يوسف بن أحمد كانو هو التزام مستمر بتعزيز التعاون بين الدول، وتعكس الطبيعة المستمرة لشراكتنا فرصا كبيرة وموجودة داخل المنطقة».
كما أعرب وفد غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عن شكرهم وتقديرهم لمجموعة يوسف بن أحمد كانو على حسن الاستقبال والترحيب والحفاوة وعلى ما تم مناقشته في هذا اللقاء. وقد استمع الوفد لعرض موجز عن الشركة ونشاطاتها المتنوعة.
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