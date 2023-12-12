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((يوسف بن أحمد كانو)) و((الغرفة العربية الألمانية)) تعززان العلاقات التجارية

12/12/2023 11:57:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظمت‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬وفد‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬العربية‭ ‬الألمانية‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬شركة‭ ‬ألمانية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬المملكة‭ ‬حالياً‭ ‬يترأسهم‭ ‬الدكتور‭ ‬بيتر‭ ‬رامزاور،‭ ‬بحضور‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬كليمنس‭ ‬هاخ‭ ‬والسيد‭ ‬فوزي‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وكبار‭ ‬المديرين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

وجاء‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬كانو‭ ‬للضيافة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الزلاق‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المجموعة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬اقتصادية‭ ‬رديفة‭ ‬لها‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬التجارية‭ ‬واستكشاف‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬فوزي‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬بالوفد،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬العربية‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬وتقوية‭ ‬الصلات‭ ‬والروابط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬المناسبة‭ ‬لرجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العربي‭ ‬الألماني‭.‬

وأضاف‭ ‬كانو‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬العربية‭ ‬الألمانية‭ ‬هي‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬المشتركة‭ ‬للابتكار‭ ‬والتعاون‭. ‬معًا،‭ ‬نعمل‭ ‬بنشاط‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬النجاح‭ ‬المستمر‭ ‬لهذا‭ ‬التعاون‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬بيتر‭ ‬رامزاور‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬العربية‭ ‬الألمانية‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬هو‭ ‬التزام‭ ‬مستمر‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬وتعكس‭ ‬الطبيعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لشراكتنا‭ ‬فرصا‭ ‬كبيرة‭ ‬وموجودة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬وفد‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬العربية‭ ‬الألمانية‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لمجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال‭ ‬والترحيب‭ ‬والحفاوة‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬مناقشته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭. ‬وقد‭ ‬استمع‭ ‬الوفد‭ ‬لعرض‭ ‬موجز‭ ‬عن‭ ‬الشركة‭ ‬ونشاطاتها‭ ‬المتنوعة‭.‬

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