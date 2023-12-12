مجوهرات آسيا شريكاً حصرياً للموسم الثالث من ((بيبان))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بيبان،‭ ‬البرنامج‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الواقعي‭ ‬ومنصة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الإقليمية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مجوهرات‭ ‬آسيا‮»‬‭ ‬كالشريك‭ ‬الحصري‭ ‬للمجوهرات‭ ‬لموسمه‭ ‬الثالث‭ ‬المرتقب‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬بثه‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.‬

ويتمحور‭ ‬بيبان‭ ‬حول‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الواعدين‭ ‬ممن‭ ‬يقوم‭ ‬بعرض‭ ‬مشاريعه‭ ‬ذات‭ ‬الإمكانيات‭ ‬العالية‭ ‬أمام‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الإقليميين‭ ‬للاستثمار‭ ‬مقابل‭ ‬أسهم‭ ‬والفرص‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسرِّع‭ ‬نمو‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬للأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

خلال‭ ‬مواسمه‭ ‬السابقة‭ ‬نجح‭ ‬بيبان‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬الاستثمار‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوز‭ ‬إجمالي‭ ‬الاستثمارات‭ ‬6‭.‬260‭.‬000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬جمعتها‭ ‬30‭ ‬شركة‭. ‬وباعتبارها‭ ‬الشريك‭ ‬الحصري‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬سيتم‭ ‬استعراض‭ ‬الساعات‭ ‬والمجوهرات‭ ‬المميزة‭ ‬من‭ ‬مجوهرات‭ ‬آسيا‭ ‬على‭ ‬حلقات‭ ‬البرنامج،‭ ‬مما‭ ‬يضيف‭ ‬لمسة‭ ‬مميزة‭ ‬لحلقات‭ ‬بيبان‭. ‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬الشراكة‭ ‬قالت‭ ‬فجر‭ ‬الباجه‭ ‬جي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمشاريع‭ ‬الأمل،‭ ‬الذراع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل‭ ‬ومنتجي‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬التلفزيوني‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مجوهرات‭ ‬آسيا‭ ‬كالشريك‭ ‬الحصري‭ ‬للمجوهرات‭ ‬للموسم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬بيبان،‭ ‬بالأخص‭ ‬لكون‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬هي‭ ‬المفتاح‭ ‬الذي‭ ‬يفتح‭ ‬عالماً‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭. ‬معًا،‭ ‬يمكننا‭ ‬تسريع‭ ‬نمو‭ ‬الشركات‭ ‬الواعدة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يستمتع‭ ‬الجميع‭ ‬بمشاهدة‭ ‬الموسم‭ ‬الثالث‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬سفيان‭ ‬ناصري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مجوهرات‭ ‬آسيا،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تشكل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬فرصة‭ ‬بارزة‭ ‬لمجموعتنا‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الشباب‭ ‬المحليين،‭ ‬وهو‭ ‬التزام‭ ‬نعتبره‭ ‬محورياً‭ ‬للتقدم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وازدهار‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭. ‬إن‭ ‬تفانينا‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬بيبان‮»‬‭ ‬جوهري‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬والابتكار‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬نؤمن‭ ‬إيماناً‭ ‬راسخاً‭ ‬بأن‭ ‬الأفكار‭ ‬والمشاريع‭ ‬المبتكرة‭ ‬والنامية‭ ‬تعمل‭ ‬كمحفزات‭ ‬للتقدم‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬بيبان‮»‬‭ ‬تعد‭ ‬بمثابة‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬الثابت‭ ‬بتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬المشترك‮»‬‭.‬