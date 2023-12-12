مجوهرات آسيا شريكاً حصرياً للموسم الثالث من ((بيبان))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بيبان، البرنامج التلفزيوني الواقعي ومنصة الاستثمار الإقليمية عن «مجوهرات آسيا» كالشريك الحصري للمجوهرات لموسمه الثالث المرتقب الذي سيتم بثه في أوائل يناير 2024.
ويتمحور بيبان حول مجموعة من رواد الأعمال الواعدين ممن يقوم بعرض مشاريعه ذات الإمكانيات العالية أمام نخبة من المستثمرين الإقليميين للاستثمار مقابل أسهم والفرص الاستراتيجية لتطوير المشاريع والتي من شأنها أن تسرِّع نمو هذه المشاريع للأسواق الإقليمية والعالمية.
خلال مواسمه السابقة نجح بيبان في تيسير الاستثمار بين القطاعين العام المشترك في المشاريع المحلية والإقليمية، حيث تجاوز إجمالي الاستثمارات 6.260.000 دولار أمريكي جمعتها 30 شركة. وباعتبارها الشريك الحصري للمجوهرات، سيتم استعراض الساعات والمجوهرات المميزة من مجوهرات آسيا على حلقات البرنامج، مما يضيف لمسة مميزة لحلقات بيبان.
وتعليقًا على الشراكة قالت فجر الباجه جي، المدير العام لمشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل ومنتجي برنامج بيبان التلفزيوني: «يسعدنا التعاون مع مجوهرات آسيا كالشريك الحصري للمجوهرات للموسم الثالث من بيبان، بالأخص لكون الشراكة مع القطاع الخاص هي المفتاح الذي يفتح عالماً من الحلول المبتكرة. معًا، يمكننا تسريع نمو الشركات الواعدة، ونتطلع إلى أن يستمتع الجميع بمشاهدة الموسم الثالث».
من جانبه، صرح سفيان ناصري، الرئيس التنفيذي لشركة مجوهرات آسيا، قائلا: «تشكل هذه الشراكة فرصة بارزة لمجموعتنا للمساهمة في دعم رواد الأعمال الشباب المحليين، وهو التزام نعتبره محورياً للتقدم الاقتصادي وازدهار المستقبل في مجتمعنا. إن تفانينا لبرنامج «بيبان» جوهري لهذه المبادرة المستمرة لتعزيز المواهب الشابة والابتكار الريادي في البحرين. نؤمن إيماناً راسخاً بأن الأفكار والمشاريع المبتكرة والنامية تعمل كمحفزات للتقدم الاقتصادي، وشراكتنا مع «بيبان» تعد بمثابة دليل على التزامنا الثابت بتحقيق هذا الهدف المشترك».
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