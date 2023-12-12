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((صادرات البحرين)) تحتفل بذكرى تأسيسها الخامسةدعمت صادرات بقيمة 600 مليون دولار فـي 92 سوقا حول العالم

12/12/2023 11:57:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

احتفلت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬ولتي‭ ‬تعتبر‭ ‬الذراع‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لدعم‭ ‬وتنمية‭ ‬الصادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬وبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬محلي‭ ‬مستدام،‭ ‬بمرور‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬مسيرتها‭ ‬الحثيثة،‭ ‬حيث‭ ‬لعبت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬دورًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬ومحوريا‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالصادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ربط‭ ‬المؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بشركائها‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لزيادة‭ ‬رقعة‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانات‭ ‬نحو‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬البيئة‭ ‬التصديرية،‭ ‬وتطوير‭ ‬القدرات،‭ ‬وترويج‭ ‬المصدرين‭ ‬ومنتجاتهم،‭ ‬وتشجيع‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المحلية‭ ‬للرفع‭ ‬من‭ ‬تنافسيتها‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭.‬

على‭ ‬مدى‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭ ‬تخللت‭ ‬مسيرة‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬سلسلة‭ ‬مليئة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬ارتقت‭ ‬بالمنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المحلية‭ ‬وأبرزت‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬الرائدة‭ ‬كمقدمي‭ ‬الجودة‭. ‬لم‭ ‬يتمحور‭ ‬عمل‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬الشراكات‭ ‬العالمية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬برزت‭ ‬كمحفز‭ ‬للنجاح‭ ‬مع‭ ‬توسيع‭ ‬شراكاتها‭ ‬العالمية‭ ‬والتي‭ ‬ضمت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬محليين‭ ‬ودوليين‭ ‬رائدين‭ ‬في‭ ‬مجالاتهم،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بتمكين‭ ‬المصدرين‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬موطئ‭ ‬قدم‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭.‬

وأثبتت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬انتشارها‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬ووصول‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬92‭ ‬سوقًا‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وبفضل‭ ‬جهودها‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬منذ‭ ‬التدشين‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬الأعمال‭ ‬المحلية‭ ‬للتوسع‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬التصدير‭ ‬الدولية‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬قيمة‭ ‬صادرات‭ ‬بلغت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

وانعكاسًا‭ ‬لجهود‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإشراك‭ ‬وتحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬التكافؤ‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬شكلت‭ ‬النساء‭ ‬المصدرات‭ ‬نسبة‭ ‬تفوق‭ ‬30 ‭%‬ ،‭ ‬ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتميز‭ ‬قدرة‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬ودفع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬سجل‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬محققة‭ ‬نمواً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭. ‬كما‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬حصد‭ ‬التقدير‭ ‬الدولي‭ ‬والتميز‭ ‬على‭ ‬النطاق‭ ‬العالمي،‭ ‬فمنذ‭ ‬التأسيس‭ ‬حصدت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬15‭ ‬جائزة‭ ‬عالمية‭ ‬ومحلية‭ ‬مرموقة،‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬الجوائز‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬على‭ ‬النطاقين‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭ ‬إيمان‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخ‭ ‬بأهمية‭ ‬ودور‭ ‬المؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتنويعه‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭. ‬كما‭ ‬تعدّ‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬المستقبل‭ ‬الواعد‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تحقيقه‭ ‬للمؤسسات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬ملحوظة‭ ‬محليًا‭ ‬وفي‭ ‬أسواق‭ ‬عالمية،‭ ‬حيث‭ ‬برزت‭ ‬إندونيسيا‭ ‬كأكبر‭ ‬سوق‭ ‬تصدير،‭ ‬إذ‭ ‬حققت‭ ‬قيمة‭ ‬صادرات‭ ‬بلغت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭.‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وجاءت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬محققة‭ ‬قيمة‭ ‬صادرات‭ ‬5‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وفي‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بقيمة‭ ‬تصدير‭ ‬بلغت‭ ‬5‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬برز‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬كأكبر‭ ‬مساهم‭ ‬اقتصادي‭ ‬في‭ ‬اجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الصادرات‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الصادرات‭ ‬بقيمة‭ ‬27‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬منتجات‭ ‬قطاع‭ ‬صناعة‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والتعبئة‭ ‬كانت‭ ‬ضمن‭ ‬أبرز‭ ‬السلع‭ ‬المصدرة‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬ازدهار‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬خضم‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال،‭ ‬تفتخر‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬باختتام‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬الصادرات‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬والمتزامن‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬لتأسيس‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬مبادرة‭ ‬ديناميكية‭ ‬حققت‭ ‬غرضها‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بفرص‭ ‬التصدير‭ ‬وثقافته‭ ‬وإبراز‭ ‬الدعم‭ ‬المتاح‭ ‬للمصدرين‭. ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬سلسلة‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع،‭ ‬وأقيمت‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الأسبوع‭ ‬العالمي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬مشارك،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬خلالها‭ ‬جلسات‭ ‬مخصصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬المؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ورواد‭ ‬الاعمال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصدير‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬جلسات‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬المصدرين،‭ ‬وقد‭ ‬عكست‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التزام‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬البيئة‭ ‬التصديرية‭ ‬وفهم‭ ‬احتياجات‭ ‬المصدرين‭ ‬والسعي‭ ‬لنشر‭ ‬الثقافة‭ ‬التصديرية‭ ‬وبتزويد‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالأدوات‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الإمكانات‭ ‬الهائلة‭ ‬للأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬لصادرات‭ ‬البحرين‭ ‬تأتي‭ ‬كتذكير‭ ‬بكل‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬انعكست‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬نحو‭ ‬نمو‭ ‬الاعمال‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬إذ‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬تمكين‭ ‬صادرات‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬يعكس‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬والاستثنائي‭ ‬والفعال‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وأثرها‭ ‬الإيجابي،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬التصدير‭ ‬أولوية‭ ‬رئيسية‭ ‬للمملكة‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬مواصلة‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬مساعيها‭ ‬لتعزيز‭ ‬نمو‭ ‬المؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعمها‭ ‬غير‭ ‬المحدود‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسرع‭ ‬نمو‭ ‬الصادرات‭ ‬ويحفز‭ ‬الابتكار‭ ‬ويدفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬استراتيجي‭ ‬للتصدير‭ ‬وشريك‭ ‬تجاري‭ ‬عالمي‭ ‬رائد‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬يأتي‭ ‬عمل‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬ترجمة‭ ‬لرؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030م،‭ ‬وتلبية‭ ‬لتطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬نحو‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ودورها‭ ‬الحاسم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعربت‭ ‬صفاء‭ ‬شريف‭ ‬عبدالخالق،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصادرات‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بالذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬لتأسيس‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬تعدّ‭ ‬الصادرات‭ ‬المحرك‭ ‬الأساسي‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموح‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬التنويع‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وازدهار‭ ‬الاعمال‭ ‬التجارية،‭ ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬في‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬بتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬للمؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬أحد‭ ‬مستهدفات‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المملكة‭ ‬دولة‭ ‬صناعية‭ ‬رائدة‭ ‬ومنصة‭ ‬لوجستية‭ ‬عالمية»؛‭ ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬امتنانها‭ ‬للشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬والعملاء،‭ ‬معترفة‭ ‬بدوهم‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬والنجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬المحققة‭.‬

وأعربت‭ ‬عن‭ ‬ثقتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬بجهود‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬سيتم‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬زيادة‭ ‬تنويع‭ ‬مجموعة‭ ‬الحلول‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬والتزامها‭ ‬الكبير‭ ‬نحو‭ ‬تيسير‭ ‬عمليات‭ ‬التصدير‭ ‬وتسهيل‭ ‬وصول‭ ‬وتوسع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬نحو‭ ‬العالمية‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬عالية،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كشكريك‭ ‬رئيسي‭ ‬للمصدرين‭ ‬في‭ ‬مساعيهم‭ ‬للتوسع‭ ‬العالمي‭.‬

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