((بيون)) تعلن تأسيس ((مركز ابتكار الاستدامة)) بالتعاون مع تحالف اتصالات خليجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬تأسيس‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬ابتكار‭ ‬الاستدامة‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬تحالف‭ ‬اتصالات‭ ‬خليجي،‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دو‭ ‬و e ‭& ‬وعمانتل‭ ‬وأوريدو‭ ‬ومجموعة‭ ‬ STC ‭ ‬وزين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شركاء‭ ‬رئيسيين‭ ‬إقليميين‭ ‬ودوليين‭. ‬وتبرز‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬لجهود‭ ‬التصدي‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬الموثوقة‭ ‬وتقديمها‭ ‬بأسعار‭ ‬مناسبة‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬التحولات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬فإن‭ ‬مشغلي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬بحث‭ ‬مستمر‭ ‬لإيجاد‭ ‬بدائل‭ ‬مستدامة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية‭. ‬

إن‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬ابتكار‭ ‬الاستدامة‮»‬‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكارات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬ومبادرات‭ ‬التصدي‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يجمع‭ ‬المركز‭ ‬بين‭ ‬الجهود‭ ‬التعاونية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬وخبرة‭ ‬المستشارين،‭ ‬وذلك‭ ‬لمواجهة‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والاتصالات‭ ‬اليوم‭.‬

وسيركز‭ ‬المركز‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتطبيق‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بكونها‭ ‬ذات‭ ‬أسعار‭ ‬مناسبة‭ ‬وموثوقة‭ ‬وصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬البديلة‭ ‬مثل‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬والرياح؛‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬للأعضاء‭ ‬المشاركين‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬اعتمادهم‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬الوقود‭ ‬التقليدية‭ ‬والمضي‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬النقلة‭ ‬النوعية‭ ‬ستؤدي‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جعل‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬ابتكار‭ ‬الاستدامة‮»‬‭ ‬يستند‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬واضحة‭ ‬لإحداث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬ومبادرات‭ ‬الاستدامة،‭ ‬ما‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعاونية‭ ‬تُمكن‭ ‬مشغلي‭ ‬الاتصالات‭ ‬ومقدمي‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ومعاهد‭ ‬البحوث‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والموارد‭ ‬والخبرات،‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬المبتكرة‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المحددة‭ ‬لقطاع‭ ‬الاتصالات‭.‬

ويهدف‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬منصة‭ ‬للاختبار‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬المبتكرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تعاون‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬الذي‭ ‬سينتج‭ ‬عنه‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬وضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬القطاع؛‭ ‬ونظرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬الخبراء‭ ‬لقيادة‭ ‬مبادرات‭ ‬الابتكار‭ ‬سيقدم‭ ‬المركز‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬الأفراد‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬والتركيب‭ ‬وصيانة‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭. ‬ويسعى‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬رواد‭ ‬القطاع،‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬والجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬وعقد‭ ‬الشراكات‭ ‬معهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بإنشاء‭ ‬منظومة‭ ‬داعمة‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬وتطبيقها‭ ‬وتوحيد‭ ‬المعايير،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬قصيرة‭ ‬وطويلة‭ ‬الأمد‭ ‬لتعزيز‭ ‬ممارسات‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والاتصالات‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصال‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التعاونية‭ ‬تعد‭ ‬إنجازًا‭ ‬بارزًا‭ ‬لقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬وإن‭ ‬دمج‭ ‬خبرتنا‭ ‬مع‭ ‬القدرات‭ ‬والموارد‭ ‬التكنولوجية‭ ‬لدى‭ ‬أعضاء‭ ‬التحالف‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬سيلعب‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬التغييرات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لخلق‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬للجميع‭. ‬وإن‭ ‬مركز‭ ‬الابتكار‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬فعالية‭ ‬برامج‭ ‬الاستدامة‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ؛‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‮»‬‭.‬