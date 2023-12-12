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800 قسيمة شرائية للاجئين السوريين والفلسطينيين

12/12/2023 11:56:30 PM
(MENAFN- Al Watan) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 800 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 800 فرد من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مناطق البقاع الغربي وعالية وطرابلس بجمهورية لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023.
كما وزع المركز 1.500 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 365 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا من متضرري الزلزال في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، وذلك ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سورية، كذلك وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 530 حقيبة شتوية في منطقة قوبيس ياسين بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.710 أفراد من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة.

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