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حوكمة إدارة المخاطر وتعزيز استباقية الطوارئ

12/12/2023 11:56:30 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت في الرياض، الثلاثاء، أعمال مؤتمر ((إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال 2023))، الذي تقيمه الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية تحت شعار ((من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر.. من التفاعلية إلى الاسـتباقية))، بحضور ومشاركة عددٍ من المسئولين ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد.
الإنذار المبكر
يهدف المؤتمر، الذي سيستمر يومين، لمناقشة القضايا والموضوعات والحلول ذات الصلة بتعزيز القدرة على الصمود، للتحول من التركيز على إدارة الكوارث والتفاعلية إلى إدارة المخاطر والاستباقية، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الوطنية والإقليمية والعالمية في جلساتٍ حوارية، ومعرضٍ مُصاحب وورش عمل.
وستُعقد جلسات المؤتمر الحوارية في خمسة محاور هادفة ورئيسة في مجال تعزيز القدرة على الصمود، تُناقش أهمية حوكمـة إدارة المخاطـر، ودورها فـي تعزيـز النهـج القائـم علـى الاستباقية، وفي صمـــود البُنى التحتية الحيوية ومرونة سلاســـل الإمداد، والتحول من التفاعلية إلى الاسـتباقية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودور تقنيات الرصد والمراقبة والإنذار المبكر كممكنات لإدارة المخاطر على نحو استباقي. كما تسلط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في التحول من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر، للوصول إلى أفضل الحلول والمبادرات التي يمكن توظيفها والاستفادة منها، لتعزيز القدرة على الصمود.
سلاسل الإمداد
يشارك في المعرض المصاحب عددٌ مــن الجهات والشركات الحكومية الوطنية والإقليمية والعالمية، تستعرض فيه الحلول والمنتجات والخدمات والتقنيات في مجــال إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد، وسيسلط الضوء على الممارسات التطبيقية والتجارب التي تسهم في تعزيز القدرة على الصمود، واستشراف مستقبل هذا المجال، وكيفية الاستفادة من تطور التقنية والرقمنة فيه، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة.
وقد عقدت الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية ضمن برنامج المؤتمر، وبالتعاون مع بيوت خبرة عالمية متخصصة، 12 ورشة عمل في موضوعات تتناول: إدارة المرونة المؤسسية، وأنواع المخاطر المؤسسية المختلفة، وأهمية تحديد الحد الأدنى المقبول للمخاطر، واستمرارية الأعمال وعلاقتها بإدارة الابتكار المؤسسي، ومخاطر الحوكمة والامتثال، ومدى تأثيرها على استمرارية الأعمال. كذلك إدارة المخاطر الاستباقية في مرونة البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، وإدارة الطوارئ والأزمات كجزءٍ من منهجية متكاملة واستباقية للصمود، بالإضافة إلى ورشة عمل تطبيقية حول تقييم وتحليل المخاطر والأثر، وتطوير إستراتيجيات التخفيف والتعافي، وورشة تطبيقية أخرى حول سلسلة التوريد والإمداد الخاصة بإدارة استمرارية الأعمال من منظور وطني، وورشة تلقي نظرة عامة وتقدم تطبيقا لسيناريوهات الأزمات الوطنية.

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