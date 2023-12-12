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2.12 مليار دولار لمشاريع في بلدان إسلامية

12/12/2023 11:56:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن تمويلات بقيمة تزيد على 2.12 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية جديدة في عديد من البلدان الأعضاء؛ وذلك خلال اجتماعه الدوري رقم 353 الذي انعقد برئاسة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر؛ معتمداً تمويل 16 مشروعاً تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزز الاستدامة في عديد من البلدان الأعضاء، وذلك في القطاعات الإستراتيجية الرئيسة، التي تشمل النقل والطاقة والتعليم، إضافة إلى القطاعات المعنية بتنمية الشباب وريادة الأعمال والتوظيف.
سوق الصكوك
وأكد الجاسر أهمية المشاريع المعتمدة، وتأثيراتها التحويلية على تحسين قطاعات النقل والتعليم والطاقة في البلدان المستهدفة، فضلاً عن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي؛ مخاطباً اجتماع مجلس المديرين، أن البنك الإسلامي للتنمية يعمل على تعميق سوق الصكوك (السندات الإسلامية) لتمكين البنك من تمويل مزيد من المشاريع، سواء كانت تلك الصكوك خضراء أو مستدامة أو صكوكاً عادية.
طريق مزدوج
من بين الموافقات الأعلى، خصص البنك الإسلامي للتنمية تمويلاً بقيمة 803.3 ملايين يورو (845.57 مليون دولار أمريكي) للمساهمة في ((مشروع تعزيز الشبكة المرجعية للرعاية الصحية في إندونيسيا)).
ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات المادية والخدمية لنظام الإحالة الصحية في إندونيسيا، مما يضمن تساوي الجميع في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة في جميع المناطق والمدن والمحافظات؛ في حين وافق مجلس المديرين على تمويل بقيمة 187.84 مليون يورو (204.00 ملايين دولار أمريكي) لـ((مشروع إنشاء الطريق السريع الرابط بين جرسيف والناظور)) في المملكة المغربية.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين ربط المنطقة الشرقية ومجمع ميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط من خلال استكمال إنشاء طريق سريع مزدوج ذي مسارين بطول 104 كلم يضم 17 جسراً و53 جسراً علوياً بحلول عام 2029.
ومن بين المشاريع الرئيسة المعتمدة أيضًا مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في تقديم تمويل بقيمة 136.86 مليون يورو (144.00 مليون دولار أمريكي) لبوركينا فاسو، وتمويل بقيمة 106 ملايين دولار أمريكي لأوغندا لتحسين البيئة المعيشية للسكان ودعم قطاع النقل في البلدين المستفيدين.

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