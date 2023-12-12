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29 اتفاقية ومذكرة تفاهم للخدمات الجوية

12/12/2023 11:56:30 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (ICAN2023)، التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، توقيع 29 ما بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم وسجل مباحثات وعقد 56 لقاء واجتماعًا ثنائيًّا ومفاوضات في مجال خدمات النقل الجوي، والمنعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 7-3 ديسمبر بمشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية وأكثر من 700 خبير ومُتخصص في الطيران المدني.
لقاءات ثنائية
تضمنت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم توقيع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اتفاقيات لتعزيز التعاون بين المملكة وعدد من الدول المشاركة في المؤتمر بمجال النقل الجوي مع كل من جمهورية إيطاليا وجمهورية البرازيل وجمهورية الدومينيكان ودولة سانت لوسيا وجمهورية الأوروغواي وجمهورية جنوب إفريقيا ومملكة تايلاند ودولة ماليزيا وجمهورية مالي ودولة اليابان وجمهورية غواتيمالا ومملكة هولندا وجمهورية الجزائر.
وشهدت أعمال مؤتمر الآيكان 2023، اجتماعات ولقاءات ثنائية –كل على حدة– لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني، لتعزيز التعاون المشترك مع قادة سلطات الطيران حول العالم، حيث عقد لقاءات مع كل من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي سلفاتوري شاكيتانو، وأمين عام لجنة الطيران المدني الأفريقية اديفونكي أديمي، ونائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي، ومدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف السويدي، وأمين وزارة الطيران الباكستاني سيف أنجوم، ووزير الطيران النيجيري فيستوس كيامو.
فرص استثمارية
التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عددًا من المسؤولين –كلاً على حدة– حيث التقى كلا من، رئيس هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان نايف بن علي العبري، ومدير عام الطيران المدني بالإنابة بدولة الكويت عماد بن فالح الجلوي، والمكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر محمد بن فالح الهاجري.

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