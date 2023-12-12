Wednesday, 13 December 2023 09:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


20 % إنجاز صيانة طريق المدينة المنورة - القصيم

12/12/2023 11:56:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق مواصلة الجهود وتكثيف أعمال الصيانة والسلامة والتطوير على طريق المدينة المنورة - القصيم، وذلك بطول 431 كم، وبنسبة إنجاز بلغت 20%، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من الأعمال، ومنها كشط وإعادة سفلتة 69 ألف متر طولي، مع تنفيذ أعمال الدهانات لأكثر من 138 ألف متر طولي، بالإضافة لتنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية بطول 69 ألف متر طولي، وتركيب أكثر من 54 ألف وحدة من العلامات الأرضية باستخدام 26 معدة حديثة من خلال أكثر من 115 من الكوادر المتخصصة.
ويعد طريق المدينة المنورة - القصيم من أهم الطرق الحيوية، حيث يسهم في خدمة ضيوف الرحمن، وتنمية الحركة السياحية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. بينما تسهم أعمال الصيانة في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، التي تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميا في جودة الطرق، مع خفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030م.

MENAFN12122023000089011017ID1107584465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث