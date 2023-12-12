20 % إنجاز صيانة طريق المدينة المنورة - القصيم

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق مواصلة الجهود وتكثيف أعمال الصيانة والسلامة والتطوير على طريق المدينة المنورة - القصيم، وذلك بطول 431 كم، وبنسبة إنجاز بلغت 20%، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من الأعمال، ومنها كشط وإعادة سفلتة 69 ألف متر طولي، مع تنفيذ أعمال الدهانات لأكثر من 138 ألف متر طولي، بالإضافة لتنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية بطول 69 ألف متر طولي، وتركيب أكثر من 54 ألف وحدة من العلامات الأرضية باستخدام 26 معدة حديثة من خلال أكثر من 115 من الكوادر المتخصصة.
ويعد طريق المدينة المنورة - القصيم من أهم الطرق الحيوية، حيث يسهم في خدمة ضيوف الرحمن، وتنمية الحركة السياحية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. بينما تسهم أعمال الصيانة في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، التي تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميا في جودة الطرق، مع خفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030م.
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