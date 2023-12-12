3 آلاف ريال غرامة ترك الحواجز بعد العمل

(MENAFN
- Al Watan) أمهلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان مقاولي أعمال صيانة الطرق والشوارع 24 ساعة، لإزالة الحواجز المؤقتة فورا بعد الانتهاء من الأعمال، إذ يعد تركها مخالفة غرامتها 3 آلاف ريال لكل حاجز مؤقت يهدف إلى منع المركبات والأفـراد من دخول مواقع العمل، لتقليل مخاطر الإصابات، وكل ما يمثل إضرارا بسير العمل بالمشروع، وكي لا تمثل أحد مظاهر التشوه البصري بالمدينة.
خطة الحركة
يعد المقاول خطة تحويل حركة المرور بما يتناسب مع نوع الأعمال المطلوبة ومدة الإشـغال ومكوناتها، بالإضافة إلى مراجعة إدارة السلامة المرورية في الأمانة/البلدية المعنية بالخطة المعتمدة من قِبل المرور خلال مدة عمل أقصاها 3 أيام عمل، ويتم التواصل مع المقاول بالقبول أو وجود ملاحظات. وبعد موافقة إدارة السلامة المرورية على خطة التحويل المروري، يتم التنفيذ من قِبل المقاول، فضلا عن إرسال مراقب من قٍبل الأمانة، لفحص التحويلة وضمان مطابقتها الرسوم. والغرض من إدارة الحركة المرورية في منطقة العمل هو تحذير وتوجيه جميع مستخدمي الطريق بأمان وكفاءة حول مناطق العمل، وتوفير الحماية للعاملين.
توجيه وتحذير
يلزم وضع العلامات واللوحات المرورية المطلوبة لتوجيه وتحذير مستخدمي الطريق بالأوضاع الناتجة عن أعمال الطريق بالموقع، حيث تعمل هذه العلامات على حماية العمال في منطقة العمل، ويجب اختيارها طبقا للمواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية، وتعتمد على درجة الخطر المرتبطة بمنطقة العمل، ومنها علامات تغيير الاتجاه وتغيير عرض الطريق والأسهم التحذيرية.
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