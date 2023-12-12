Wednesday, 13 December 2023 09:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 آلاف ريال غرامة ترك الحواجز بعد العمل

12/12/2023 11:56:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أمهلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان مقاولي أعمال صيانة الطرق والشوارع 24 ساعة، لإزالة الحواجز المؤقتة فورا بعد الانتهاء من الأعمال، إذ يعد تركها مخالفة غرامتها 3 آلاف ريال لكل حاجز مؤقت يهدف إلى منع المركبات والأفـراد من دخول مواقع العمل، لتقليل مخاطر الإصابات، وكل ما يمثل إضرارا بسير العمل بالمشروع، وكي لا تمثل أحد مظاهر التشوه البصري بالمدينة.
خطة الحركة
يعد المقاول خطة تحويل حركة المرور بما يتناسب مع نوع الأعمال المطلوبة ومدة الإشـغال ومكوناتها، بالإضافة إلى مراجعة إدارة السلامة المرورية في الأمانة/البلدية المعنية بالخطة المعتمدة من قِبل المرور خلال مدة عمل أقصاها 3 أيام عمل، ويتم التواصل مع المقاول بالقبول أو وجود ملاحظات. وبعد موافقة إدارة السلامة المرورية على خطة التحويل المروري، يتم التنفيذ من قِبل المقاول، فضلا عن إرسال مراقب من قٍبل الأمانة، لفحص التحويلة وضمان مطابقتها الرسوم. والغرض من إدارة الحركة المرورية في منطقة العمل هو تحذير وتوجيه جميع مستخدمي الطريق بأمان وكفاءة حول مناطق العمل، وتوفير الحماية للعاملين.
توجيه وتحذير
يلزم وضع العلامات واللوحات المرورية المطلوبة لتوجيه وتحذير مستخدمي الطريق بالأوضاع الناتجة عن أعمال الطريق بالموقع، حيث تعمل هذه العلامات على حماية العمال في منطقة العمل، ويجب اختيارها طبقا للمواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية، وتعتمد على درجة الخطر المرتبطة بمنطقة العمل، ومنها علامات تغيير الاتجاه وتغيير عرض الطريق والأسهم التحذيرية.

MENAFN12122023000089011017ID1107584464

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث