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الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى كمال عدوان في غزة والصحة العالمية تناشد بحماية المرافق الصحية

12/12/2023 11:55:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان «قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لعدة أيام».
وأضاف القدرة أن الجيش الاسرائيلي قام بتجميع الذكور، بمن فيهم الطواقم الطبية في ساحة المستشفى، واعرب عن الخشية من اعتقالهم واعتقال الطواقم الطبية أو تصفيتهم.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أعلن عن مقتل امرأتين عند تعرض قسم الولادة للقصف في المستشفى أمس الأول.
وفي السياق، قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن 11 مستشفى فقط أي أقل من ثلث مستشفيات غزة لا تزال تعمل وبشكل جزئي، وناشد حمايتها.
وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مؤتمر للأمم المتحدة عبر رابط فيديو من غزة «في 66 يوما فقط، انتقل النظام الصحي من 36 مستشفى عاملة إلى 11 مستشفى تعمل بشكل جزئي، أحدها في الشمال و10 في الجنوب».
وتابع: «لا يمكننا تحمل خسارة أي مرافق رعاية صحية أو مستشفيات.. نأمل وننشد ألا يحدث هذا».

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