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رئيس الوزراء الماليزي يجري تعديلا وزاريا موسعا وسط تراجع شعبيته

12/12/2023 11:55:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم تعديلا وزاريا واسعا مع تعيين وزراء جدد، كما وافق على تقاسم حقيبة المالية أمام تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.
وهذا التعديل الوزاري، وهو الأول الذي يجريه أنور منذ توليه رئاسة الحكومة في نوفمبر 2022، يرفع عدد الوزراء من 28 إلى 31.
وسيتشارك أنور، الذي شغل منصب وزير المالية منذ تعيينه رئيسا للوزراء، الآن هذه الحقيبة مع عميد حمزة، الرئيس الحالي لأكبر صندوق تقاعد في البلاد.
واعتبر أنور ابراهيم أن وزارة المالية «تتطلب فريقا احترافيا متينا يضمن السير على الطريق الصحيح، والتركيز على الاقتصاد وألا يتم تهميشنا أو ارتهاننا بسبب الضغوط السياسية».
وقسم وزارة الموارد الوطنية والطاقة والتغير المناخي ووزارة الاتصالات والشؤون الرقمية، إلى وكالتين، كما عين وزراء جددا لشغل حقائب الدفاع والخارجية والصحة والتعليم والمواد الأولية.
ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد نشر استطلاع للرأي أجراه مركز «ميرديكا» في نوفمبر الفائت، أظهر تراجع شعبية أنور من 68% قبل عام إلى 50% بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد والأسعار والأجور.
وفاز حزب أنور إبراهيم في الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي، إلا أنه لم ينل الغالبية المطلوبة لتشكيل حكومة، مما اضطره إلى التحالف مع خصومه للحصول على موافقة ملك ماليزيا من أجل تشكيل «حكومة وحدة».

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