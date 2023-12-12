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باكستان مقتل وإصابة العشرات في هجوم انتحاري استهدف قاعدة عسكرية

12/12/2023 11:55:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل عشرات الجنود في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قاعدة عسكرية شمال غرب باكستان وتبنته مجموعة مرتبطة بحركة «طالبان» الباكستانية.
ووقع الهجوم ليلا في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وهي منطقة تزايدت فيها الهجمات بالأشهر الأخيرة.
وأشار المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان، إلى أن العسكريين صدوا هجوما شنه ستة مسلحين قاموا بعد ذلك بدفع سيارة مفخخة باتجاه مدخل المبنى ونفذوا هجوما انتحاريا.
وأضاف أن «الانفجارات الناجمة أدت إلى انهيار المبنى وسقوط العديد من الضحايا»، موضحا أن 24 جنديا على الأقل قضوا وقتل المهاجمون الستة.
وأفاد مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته وكالة فرانس برس، بإصابة 36 شخصا على الأقل.
وأعلنت حركة «الجهاد» الباكستانية، التي برزت مؤخرا والمرتبطة بحركة «طالبان باكستان»، مسؤوليتها عن الهجوم.
وقتل ما مجموعه 27 إرهابيا في منطقة ديرا إسماعيل خان خلال عمليات عسكرية مختلفة، بحسب الجيش.
ومنذ عودة «طالبان» إلى السلطة في كابول في أغسطس 2021، تشهد باكستان تصاعدا حادا للهجمات في المناطق الحدودية مع أفغانستان.
وكثيرا ما تتهم باكستان جارتها بإيواء مسلحين يخططون ويشنون هجمات من أراض أفغانية، وهو ما تنفيه حكومة طالبان.
وزادت حركة «طالبان» الباكستانية من هجماتها التي تستهدف بشكل رئيسي قوات الأمن، خصوصا الشرطة، بعد تخليها في نوفمبر الماضي عن هدنة هشة.

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