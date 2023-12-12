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فرنسا تستضيف اليوم اجتماعا للحد من تمويل حماس وأنشطتها على الإنترنت

12/12/2023 11:55:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال ثلاثة ديبلوماسيين إن مسؤولين من أكثر من 20 دولة من بينها إسرائيل، دون أي دولة عربية، سيجتمعون في باريس اليوم لتحديد استراتيجية بشأن كيفية الحد من تمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وأنشطتها على الإنترنت.
وتضغط فرنسا مع ألمانيا وإيطاليا من أجل قيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات محدد ضد «حماس» بعد هجومها المباغت على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال ديبلوماسيون فرنسيون إنهم يريدون استراتيجية أوسع تشمل أكبر عدد ممكن من الدول لتقويض قدرة الحركة على تمويل نفسها ونشر الدعاية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وسيبدأ مؤتمر المديرين السياسيين لوزارة الخارجية الذي يستمر يوما واحدا بعرض تقدمه إسرائيل عن «حالة التهديد الذي تمثله حماس» قبل أن يتحول إلى جلسات بشأن الحد من التمويل، وفقا لجدول الأعمال الذي اطلعت عليه وكالة رويترز للأنباء.
وستتولى إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، التي ستحدد العقوبات الحالية على حماس، استعراض الموقف وكذلك منظمة مستقلة تركز على تمويل الإرهاب.
وقال أحد الديبلوماسيين الذين دعيت بلاده «من الغريب ألا تكون هناك أي دولة عربية». كما أكد ديبلوماسيان آخران غياب الدول العربية وتركيا.
وفي السياق، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن «حماس» أنشأت شبكة سرية من الشركات التي تدير استثمارات بقيمة 500 مليون دولار.
وستركز الجلسة الأخيرة من هذا مؤتمر على مكافحة «المحتويات الإرهابية على الإنترنت» وكيفية حشد الأدوات لمواجهة نشاط حركة حماس على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال ديبلوماسي أوروبي «الفكرة هي استخدام الأنظمة التي تم وضعها ضد تنظيم داعش».
وأضاف «لكن هناك مشاكل حقيقية في تحديد ما هو خطاب الكراهية عندما يقوم الجانبان بطرح روايات كاذبة ويتهم كل منهما الآخر في كل شيء».

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