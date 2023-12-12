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فلسطينيو الضفة خسروا عملهم ويعانون ضيق العيش

12/12/2023 11:55:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل أكثر من شهرين، فقد الفلسطيني إبراهيم القيق، ومثله عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، عمله في إسرائيل ما يغرقه اليوم في الحزن والديون. فقد ألغى الاحتلال الاسرائيلي منذ هجوم حماس غير المسبوق عليها في السابع من أكتوبر، تصاريح عمل الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ويقول القيق (37 عاما)، وهو أب لثلاثة أولاد، لوكالة فرانس برس «نحن العمال نعمل يوما بيوم. لقد صرفنا ما ادخرناه. أثر علينا الوضع كثيرا لأننا لا نعمل».
ويضيف الرجل المقيم في خاراس في الضفة الغربية «تراكمت علينا الديون، فنحن بحاجة لشراء المؤن ودفع إيجار البيت وفاتورة المياه والكهرباء»، مشيرا الى أنه اضطر حتى الآن لاستدانة «نحو سبعة آلاف شيكل»، أي ما يناهز ألفي دولار أميركي، لتغطية مصاريفه.
وكان ابراهيم يتقاضى قرابة ستة آلاف شيكل شهريا من عمله في قطاع البناء داخل إسرائيل، أي ما يعادل 1550 دولارا شهريا.
وتشكل بلدة خاراس الجبلية الواقعة قرب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية نموذجا مصغرا لمجتمع العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعبرون الحواجز الإسرائيلية يوميا للعمل في مجالات مختلفة داخل اسرائيل.
ويبلغ عدد سكان البلدة 12 ألفا، وكان 70% من قوتها العاملة يعملون في إسرائيل، بينما يتولى الباقون وظائف لدى السلطة الفلسطينية.
ويقول طارق حلاحلة (54 عاما) الذي يعيل عائلة من عشرة أشخاص تشمل أرملة ابنه وأولادهما «ما قمت بادخاره صرفته خلال شهرين بدون عمل أو دخل».
ويضيف «من كان لدى زوجته مجوهرات من الذهب، باعها ليطعم أولاده».
وكان العمال يتوجهون من خاراس وغيرها الى عملهم عند الفجر، ولا يعودون الى منازلهم سوى في المساء، ويقضون جزءا طويلا من هذا الوقت على حواجز التفتيش.
ولا يحصل العمال الفلسطينيون على ضمان اجتماعي أو تعويضات بطالة للعمال من إسرائيل، كما هي الحال بالنسبة الى العمال الإسرائيليين. كذلك، لا يوجد أي نظام ضمان اجتماعي يشملهم من السلطة الفلسطينية.
ويعرب جميل سياعرة، وهو في أواسط الخمسينات، وكان ينتقل الى إسرائيل أيضا للعمل في مجال البناء، عن تشاؤمه قائلا «مستقبلنا مبهم. الوضع الذي نعيشه معقد جدا. هناك ضغط نفسي، ولا توجد مدخرات».
ويشير سياعرة الى أن إسرائيل لم تفرض حصارا على قطاع غزة فحسب، بل أيضا على الضفة الغربية. ويقول «فرضوا على بلداتنا وعلينا حصارا قاسيا، أغلقوا الطرق ويقومون بمداهمات وتعقيد الحياة وتجويع الناس».
وبدأ انقطاع الدخل هذا ينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي.
ويقول أحمد رضوان، وهو صاحب متجر سوبر ماركت في البلدة، «الوضع من سيء الى أسوأ».
ويضيف لفرانس برس «كمية المبيعات نقصت حاليا بنسبة 70%، والتجار باتوا لا يقبلون تزويدنا بالبضائع الا (بعد الدفع) نقدا ولا توجد عندنا سيولة».
ويوضح أن «الديون تراكمت على الزبائن ووصلت الى 40% من نسبة المبيعات، لذلك أوقفت التعامل بالدين نهاية شهر أكتوبر».
ويشير الى أن الناس باتوا يشترون فقط «الأساسيات مثل الحليب والأرز والسكر والطحين، ومن كان يأخذ ربطتي خبز، صار يشتري نصف ربطة».

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