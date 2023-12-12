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ولد ومات في حرب غزة جدة تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش شهرا واحدا

12/12/2023 11:55:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كان الرضيع إدريس ملفوفا بكفن أبيض وبطانية زرقاء فاتحة منقطة وتحتضن جدته جسده الصغير بالقرب من صدرها وتبكي بلا توقف وهي تجلس وسط صفوف من الجثامين المسجاة على الأرض داخل أحد مستشفيات غزة.
وكان إدريس الدباري، الذي ولد قبل شهر واحد بينما الحرب مستعرة حوله، يعيش مع أسرته في خيمة في رفح بجنوب قطاع غزة عندما قتل هو ووالدته وفاء في ضربة جوية إسرائيلية امس الاول.
وبعد الضربة، وضعت جثث أكثر من اثني عشر شخصا من البالغين والأطفال على بطانيات على الأرض في مستشفى أبويوسف النجار في رفح، جميعها ملفوفة في أكفان بيضاء مكتوب عليها أسماء وتواريخ الوفاة باللون الأسود.
ومن بين الأقارب المكلومين الذين أحاطوا بالقتلى أم زياد الدباري، جدة إدريس، التي قامت بفك الجزء العلوي من الكفن بلطف حتى تتمكن من رؤية وجهه وتمسيد شعره الأسود الناعم وهي تحتضنه.
وقالت وصوتها يتهدج من البكاء «اتولد أول الحرب، له شهر أو شهر وشوية».
وأضافت: «حبيبي»، وقبلت جبهة إدريس قبل أن تكرر بصوت خافت «حبيبي».
ووضع جثمان إدريس فوق جثمان والدته التي كتب على كفنها عبارة: «الشهيدة وفاء الدباري» وتاريخ وفاتها 12 ديسمبر 2023، وبقيت أم زياد جاثية على ركبتيها بجانبهما، ويدها فوق إدريس.

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