نتنياهو لا يستبعد الحرب على السلطة الفلسطينية بايدن يجدد دعمه لإسرائيل أنا صهيوني

MENAFN - Al-Anbaa) لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرب السلطة الفلسطينية التي ظهرت دعوات بمنحها السيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الاسرائيلية عليه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو أن إسرائيل تستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية. وقال إن «سيناريو قلب الأوكار في حال التعاون بين السلطة وحماس في الضفة الغربية مطروح على الطاولة».

وخلال جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، لم يستبعد رئيس الحكومة الإسرائيلية سيناريو اندلاع حرب بين الأمن الفلسطيني في الضفة والجيش الإسرائيلي.

ولدى سؤال أحد أعضاء الكنيست نتنياهو عن إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو، رد قائلا «هذا السيناريو معروف لدينا ومطروح على الطاولة». وتابع أن «الحكومة والأجهزة الأمنية تناقشه وتستعد له بحيث إذا وقع مثل هذا الحادث، تكون هناك طائرات هيليكوبتر في الجو بغضون دقائق قليلة».

وهاجم نتنياهو، في ذات الجلسة اتفاق أوسلو للسلام مع الفلسطينيين ووصفه بالكارثة. واعتبر رئس الحكومة المأزوم أن «اتفاقيات أوسلو هي الخطأ الأساسي»، زاعما أنها «جاءت بالأشخاص الأكثر معاداة للصهيونية.

الى ذلك، ألمح الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وجود خلافات بينه وبين نتنياهو، مشيرا إلى أن الأخير في «موقف صعب» وأنه كان لكل منهما نصيبه من الخلافات على مر السنين وفي الوقت الحالي.

وتناول بايدن، الذي كان يتحدث خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض بمناسبة عيد يهودي، علاقته المستمرة منذ عقود مع نتنياهو، وأشار إلى ما كتبه على صورة قديمة لهما، قائلا: «كتبت في الأعلى: نتنياهو أنا أحبك ولكني لا أتفق مع أي شيء لعين تعين عليك قوله».

وأضاف بايدن وسط تصفيق متقطع من الجمهور الذي غالبيته من اليهود «الأمر نفسه تقريبا اليوم»، مضيفا أن إسرائيل في «موقف صعب.. لدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية».

وقال الرئيس الاميركي لليهود الذين احتفلوا بالأعياد في البيت الأبيض إنه بغض النظر عن الخلافات مع القيادة الإسرائيلية، فإن التزامه تجاه «الدولة اليهودية المستقلة

لا يتزعزع». وعلى سبيل تأكيد دعمه لإسرائيل، أوقد بايدن «الشمعدان» اليهودي بمناسبة ما يسمى «عيد الأنوار»، في البيت الأبيض.

وقال: لولا إسرائيل، لن يكون هناك يهودي في العالم يشعر بالأمان. وأضاف الرئيس الأميركي ان «معاداة السامية في الولايات المتحدة وفي العالم تثير الاشمئزاز»، وكرر ما قاله من الماضي «ليس من الضروري أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا»، مفتخرا بقوله «أنا صهيوني».

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعارض «حل الدولتين» مع الفلسطينيين، داعيا بنيامين نتنياهو إلى تغيير حكومته المتشددة. واشار بايدن، خلال فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، الى ان «هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل»، مضيفا أنها «لا تريد حل الدولتين».

وأشار إلى ان إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لغزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.

ومؤخرا، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكه «سي بي إس نيوز»، بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف» الـبـحـثـيـة، أن غالبية الأميركيين لا يوافقون على سياسة الرئيس بايدن بشأن حرب غزة. وقال 61% من البالغين، الذين شملهم الاستطلاع، إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب، بينما قال 39% من المشاركين إنهم يوافقون على ذلك.

وفي استطلاع مماثل أجري أكتوبر الماضي، قال 56% من المشاركين إنهم يعارضون سياسة بايدن بهذا الشأن، في حين قال 44% إنهم متفقون معها.