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نصف الغزاويين يتضورون جوعا وإسرائيل تضع شرطا لوقف الحرب

12/12/2023 11:55:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) 67 يوما من الحرب الاسرائيلية والقصف والغارات على قطاع غزة حملت من الدمار للبشر والحجر، ما جعل الأمم المتحدة تشبه الأوضاع فيه بـ «الجحيم»، محذرة من ان سكانه يواجهون جوعا متزايدا، في وقت وضعت اسرائيل شرطا واحدا لوقف الحرب.
وفيما قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نصف سكان غزة يتضورون جوعا، عبّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني عن كارثية الأوضاع بالقول «الناس في كل مكان، يعيشون في الشارع، يحتاجون إلى كل شيء. إنهم يطالبون بالسلامة وإنهاء هذا الجحيم على الأرض».
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) أمس إلى أن عمليات توزيع محدودة للمساعدات تجري في منطقة رفح، لكن «في بقية قطاع غزة، توقف توزيعها إلى حد كبير خلال الأيام القليلة الماضية بسبب شدة الأعمال القتالية وقيود الحركة على الطرق الرئيسية».
في هذه الأثناء، كررت اسرائيل سيناريو اقتحام مستشفى الشفاء، ولكن هذه المرة باقتحامها مستشفى كمال عدوان.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المستشفى في شمال غزة بعد حصاره وقصفه لعدة أيام، وقامت باحتجاز الذكور ومن بينهم أفراد الأطقم الطبية في باحة المستشفى.وكانت «أوتشا» قد أعلنت عن مقتل امرأتين عند تعرض قسم الولادة للقصف في المستشفى أمس الأول.
وبحسب «أوتشا»، يتواجد في المستشفى «65 مريضا بينهم 12 طفلا في وحدة العناية المركزة وستة أطفال حديثي الولادة في الحاضنات».
وأضاف أن «حوالي 3000 نازح لايزالون محاصرين في المنشأة وينتظرون الإجلاء مع الإبلاغ عن نقص حاد في المياه والغذاء والطاقة».
في الإطار ذاته، قال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن 11 مستشفى فقط ـ أي أقل من ثلث مستشفيات غزة ـ لاتزال تعمل وبشكل جزئي، وناشد حمايتها.
وذكر في مؤتمر للأمم المتحدة عبر رابط فيديو من غزة «في 66 يوما فقط، انتقل النظام الصحي من 36 مستشفى عاملة إلى 11 مستشفى تعمل بشكل جزئي، أحدها في الشمال وعشرة في الجنوب».
وتابع «لا يمكننا تحمل خسارة أي مرافق رعاية صحية أو مستشفيات.. نأمل وننشد ألا يحدث هذا».
ميدانيا، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عشرات المواطنين استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن «حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 18412»، وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن «أكثر من 50 ألف جريح أصيبوا منذ بداية العدوان على القطاع».
كما قصفت طائرات حربية ودبابات إسرائيلية مدينة رفح جنوب غزة، وقال مسؤولو صحة في المدينة المتاخمة لمصر، إن 22 شخصا على الأقل بينهم أطفال قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على عدة منازل.
وقال سكان إن قصف رفح، التي أعطى الجيش الإسرائيلي هذا الشهر السكان أوامر بالتوجه إليها باعتبارها منطقة آمنة، كان من بين الأعنف منذ أيام.
وفي خان يونس، المدينة الرئيسية بجنوب غزة، ركز القصف المدفعي على وسط المدينة، وذكر أحدهم إن حركة الدبابات نشطت في شوارعها أمس، خصوصا الذي يوجد به منزل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في غزة.
ويقول السكان ومنظمات إغاثة إن هذا يعني أنه لم يعد هناك مكان آمن في القطاع حيث أجبر القصف غالبية السكان بالفعل على النزوح، كما توقف وصول إمدادات الغذاء والدواء والوقود تقريبا إلى جميع المناطق.
وفي موازاة القصف، دارت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 10% من جنوده الذين قتلوا في قطاع غزة قضوا بنيران صديقة، بينما قضى آخرون في حوادث.
وذكر متحدث عسكري لوكالة «فرانس برس»: «حتى الآن، سقط 105 قتلى منذ العمليات البرية، 20 منهم في حوادث»، وأوضح المتحدث أن 13 قتلوا نتيجة نيران صديقة، بينما قضى آخرون في حوادث تخللها استخدام أسلحة أو آلات أو دهس أو «خلل في إطلاق النار».
من جهتها، أكدت كتائب «القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مقتل 11 جنديا إسرائيليا باشتباكات من المسافة صفر في عدة مناطق، وقالت «مجاهدونا استهدفوا 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع في حي الشجاعية، واستهدفوا ناقلة جند وأجهزوا على 3 من طاقمها. واشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة وقتلوا عددا منهم».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إنه يمكن إنهاء الحرب اليوم إذا ألقت حماس سلاحها، مشيرا إلى ان إطلاق سراح المختطفين سيختصر أمد الحرب، وقال ان خيار مقاتلي المقاومة في غزة هو: الاستسلام أو الموت، وشدد على أن إسرائيل لن تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة من أي معبر باستثناء رفح.

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