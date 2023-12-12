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بايدن يلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض ويوافق على دعم أوكرانيا بـ 200 مليون دولار

12/12/2023 11:55:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن موافقته على تقديم دعم مالي جديد لأوكرانيا بـ 200 مليون دولار، وذلك خلال لقائه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الابيض.
وقبل استقباله بايدن له عقد زيلينسكي اجتماعات عدة في الكونغرس وفي البيت الأبيض لتجنب أن توقف واشنطن المساعدات لبلده المأزوم جراء الحرب.
والتقى زيلينسكي أعضاء في مجلس الشيوخ، حيث الغالبية بيد الحزب الديموقراطي المنتمي إليه الرئيس بايدن.
وقال زعيم الديموقراطيين في المجلس تشاك شومر، عقب لقائه الرئيس الأوكراني، إن الأخير «قال بوضوح إنه إذا خسرنا سيربح بوتين، وسيكون ذلك خطرا جدا على الولايات المتحدة».
وأشار شومر إلى ان زيلينسكي شدد على انه يحتاج «سريعا» إلى مساعدة أميركية جديدة لدعم جيشه ولتجنب أن ينسحب الأثر السلبي لأي تراجع في التعاطف الأميركي على الحلفاء الأوروبيين لكييف.
ثم التقى الرئيس الأوكراني مع أعضاء في مجلس النواب حيث الغالبية بيد الحزب الجمهوري، وفي هذا المجلس تحتدم الخلافات حول تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا.
وهذه هي المرة الثالثة خلال عام التي يجوب فيها الرئيس الأوكراني أروقة الكونغرس الأميركي الذي يشهد مداولات مشدودة جدا حول المساعدة الإضافية لكييف.
وأقر الكونغرس الأميركي مساعدات لأوكرانيا تزيد عن 110 مليارات دولار منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، لكنه يشهد عرقلة منذ الأسبوع الماضي حول المساعدات الإضافية التي طلبها الرئيس الأميركي جو بايدن والبالغة قيمتها 61 مليار دولار.
ويؤيد الديموقراطيون منح هذه المساعدة الإضافية ولا يعارضها الجمهوريون بل يطالبون لقاء دعمها بتعديلات رئيسية في سياسة الهجرة الأميركية.
واعتبر «الكرملين» أن أي مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا ستشكل «إخفاقا كبيرا».

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