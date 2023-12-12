تعاون حكومي ـ نيابي غير مسبوق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نشر قبل أيام في الجريدة الرسمية مرسوم تعديل معاشات التقاعد الخاصة برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الذي سبق أن حصل على مباركة من قبل الحكومة ومجلس الأمة.
الحد الأدنى الذي تم اقراره راعى جميع فئات المتقاعدين وساعد من رواتبهم دون 1000 دينار في تحسين وضعهم المعيشي، إضافة الى زيادة الفئات الأخرى من هم فوق الألف دينار، حيث اشتمل التعديل على اقرار 1010 دنانير لفئة امرأة أعزب، و1126 دينارا للمتزوج ولا يعول، و1196 لمن يعول ولدا واحدا، و1265 دينارا لمن يعول ولدين، و1335 دينارا لمن يعول ثلاثة أولاد، و1405 دنانير لمن يعول أربعة أولاد، و1475 دينارا لمن يعول خمسة أولاد، و1545 دينارا لمن يعول ستة أولاد.
التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة نجني اليوم ثماره في هذا التعديل الهام والذي يهدف الى استقرار الوضع المعيشي للمتقاعدين الذين يأملون من السلطتين مزيدا من التعاون لاقرار زيادة القرض الحسن للمتقاعدين والذي ستتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة.
نتمنى بعد هذا الإنجاز أن يستثمر هذا التعاون في إقرار البديل الاستراتيجي الذي سيعود بالنفع على موظفي الدولة الذين تشهد رواتبهم تفاوتا بين جهة وأخرى، إضافة الى النظر في المساعدات الاجتماعية والعمل على زيادتها، وهي بحاجة إلى اهتمام ومبادرة من قبل الحكومة.
[email protected]
MENAFN12122023000130011022ID1107584445
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.