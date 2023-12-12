تعاون حكومي ـ نيابي غير مسبوق

نشر قبل أيام في الجريدة الرسمية مرسوم تعديل معاشات التقاعد الخاصة برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الذي سبق أن حصل على مباركة من قبل الحكومة ومجلس الأمة.

الحد الأدنى الذي تم اقراره راعى جميع فئات المتقاعدين وساعد من رواتبهم دون 1000 دينار في تحسين وضعهم المعيشي، إضافة الى زيادة الفئات الأخرى من هم فوق الألف دينار، حيث اشتمل التعديل على اقرار 1010 دنانير لفئة امرأة أعزب، و1126 دينارا للمتزوج ولا يعول، و1196 لمن يعول ولدا واحدا، و1265 دينارا لمن يعول ولدين، و1335 دينارا لمن يعول ثلاثة أولاد، و1405 دنانير لمن يعول أربعة أولاد، و1475 دينارا لمن يعول خمسة أولاد، و1545 دينارا لمن يعول ستة أولاد.

التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة نجني اليوم ثماره في هذا التعديل الهام والذي يهدف الى استقرار الوضع المعيشي للمتقاعدين الذين يأملون من السلطتين مزيدا من التعاون لاقرار زيادة القرض الحسن للمتقاعدين والذي ستتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة.

نتمنى بعد هذا الإنجاز أن يستثمر هذا التعاون في إقرار البديل الاستراتيجي الذي سيعود بالنفع على موظفي الدولة الذين تشهد رواتبهم تفاوتا بين جهة وأخرى، إضافة الى النظر في المساعدات الاجتماعية والعمل على زيادتها، وهي بحاجة إلى اهتمام ومبادرة من قبل الحكومة.

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