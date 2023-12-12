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حقوق الإنسان في العالم.. الواقع والمأمول

12/12/2023 11:55:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في العاشر من ديسمبر تحيي الجمعية العامة للأمم المتحدة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يحتفل العالم المتحضر على أصوات الانفجارات، وأزيز الطائرات، ورشقات القنابل والمدافع، وصراخ الأطفال وبكاء النساء، وأنين الجرحى، وتأوه الجوعى، وسوف يعطي احتفالهم بهجة أكثر ويضفي عليه شيئا من المرح والتسلية، مناظر الأشلاء المبعثرة ولون الدماء القانية المنسكبة في كل مكان رخيصة سهلة، تلطخ وجه العالم الصامت بالعار، يا له من احتفال مبهر يليق بالذكرى، يليق بالإنسانية وهي تكيل بمكاييل مجردة من أبسط حقوق الإنسان.
لقد صان الإسلام كرامة الإنسان وضمن حقوقه، فأتاح له ما يؤهله لأن يحيا كريما، ولفظ الإنسان هنا جامع لكل إنسان بلا تمييز أو تحيز أو تصنيف، فكان الحق في الحياة الكريمة دعوة صريحة كشفت عنها النصوص الشرعية، وكفلها الشارع الحكيم الذي لم يحصر الخير والإحسان في فئة دونما سواها، بل كان إسعاد الآخر، وتفقد أحواله، والسعي في مصلحته من أهم الملامح القيمية والحضارية التي سادت المجتمع الإسلامي وتمتع بها جميع رعاياه، وتلك أجل الفضائل التي اتخذها شعارا منذ أشرقت شمس الدعوة المحمدية في مجتمع المدينة الفاضل بعد الهجرة النبوية، وبداية تكوين الدولة المسلمة التي ستقود العالم نحو شواطئ الفضائل والقيم، لتنجو بها بعيدا عن أمواج العصبية الكريهة.
إن يد الخير المسلمة التي تحنو عاطفتها، فتشمل في تلطف الأبيض والاسمر والأحمر، في خليط إنساني متجانس، لا فروق فيه ولا حدود، هي الحاضنة الأم الأولى التي استمدت من معينها الصافي، الكيانات الأممية، والمنظمات الإنسانية العالمية قوائم نهضتها، فجعلت تنشئ الخطط، وعكفت تطلق المبادرات لإنقاذ العالم الإنساني من كوارثه على هدى وبصيرة، من ذاك الاستاذ الأول الذي نشر الخير، وعمم المعروف في الأرض وضرب لكل إنسان سهما من الحقوق بلا انتقاص.
ذاقت الإنسانية قرونا طوال مرارة العنصرية التي فرقت بين الألوان، ووضعت الحواجز والمتاريس المفرقة بين الحقوق، والقائمة على أساس اللون والجنس والدين واللغة، ضاربة بآدمية الإنسان وحقوقه عرض الحائط، فلم تعبأ بمواثيق الأخوة، ولا عهود التعايش المشترك، ولا وحدة المصير الواحد، في الوقت الذي قدمت فيه الحضارة الإسلامية النموذج الحي، في احتواء الآخر وقبوله، وإنشاء أرضية قيمية ينال فيها الفرد حظه من الدنيا بلا دونية، ترعاه الدولة، ويحميه المجتمع، ويصون حقوقه القانون والعرف، ويجد بين إخوانه في الوطن مستقبلا آمنا لا تحييد فيه ولا تهميش.
إن ما كتب للعمل الخيري الكويتي النجاح ورزقه القبول، ووهبه عناصر التدفق والحيوية الكافية، كونه نابعا عن عقيدة محبة للبذل، ومقدمة في سعة على العطاء ومنح الغير حقوقه بلا حدود، وهذه العقيدة ولا شك لها مستند أخلاقي، يرى في معاونة الإنسان أخاه الإنسان وقت حاجته، وعند اشتداد أزمته من أوجب الواجبات التي تصنع بدورها بيئة متوازنة، يسودها الوئام، ويعشش فيها السلام، وضمانة أكيدة لأن تزدهر الأرض وتعمر فيها، بل ويطمئن الفرد فيها بعد أن أمن غيلة الأيام، وقسوة الحياة، ولقد كانت الكويت أحرص على أن ينال الإنسان حقه من العيش الآمن، أن يكون للفقراء وجودهم بين الأغنياء، فعملت على نشر المشاريع الخيرية والإنمائية المميزة، التي أخذت بيد البيئات الفقيرة في العالم الثالث وسارت بها خطوات واثقة، كي تنهض لتأخذ حقها، وتنال فرصتها، فاندفعت الجمعيات الخيرية الكويتية على بركة الله، تبشر بهذه الحقوق وتنادي بها صريحة، وتغرس شجرتها المثمرة في كل حقل من أرض الله الواسعة، ليستظل بها كل محروم، ويتفيأ ظلالها المضطر، ويتقوى بها الضعيف.
ومن تحت عباءة الواجب المجتمعي والرحم الإنساني العام، خرجت الجمعيات الخيرية بجملة مشاريعها الخيرية المنوعة، تنقب الأرض بحثا عن منشأ العلة فتداويها، لا يتخاذل إيمانها أبدا عن إحياء روح الخير في الأرض، وكفالة أصحاب الحاجة ومنح الإنسان حقه من الكرامة، وتلك روح سامية ما أحوج العالم إليها.

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