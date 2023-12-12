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أبنائي الطلبة.. وفقكم الله

12/12/2023 11:55:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أيام قليلة ويحلّ على أبنائنا الطلبة موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، في بداية سطورنا نتمنى للجميع التوفيق والنجاح في تأدية امتحاناتهم واجتيازها بدرجات تثلج صدور أسرهم، وها هي كلماتنا بعد الدعاء لأبنائنا الطلبة تسلط الضوء بالأمنيات للبعض وليس للكل! أمنياتنا ألا نسمع في هذا العام مثلما حدث في الأعوام السابقة من حالات غش وحرمان وغيرها من قضايا حدثت وكتبت عنها وسمعنا الكثير عنها..
عزيزي الطالب الذي قد يفكر في الغش: لماذا الغش؟ أليس من الأفضل أن تدرس وتتفهم دروسك على أن تضيع الوقت بالتفكير في طرق الغش وهدر الوقت بكتابة البراشيم!
معادلة الدراسة والاستيعاب للمناهج معادلة جدا بسيطة إذا قمت بترتيب وقتك وأوراقك، لا أقول هذا من فراغ بل عن تجربة، فإذا كنت ملتزما في دراستك بالوقت والتفكير لن يصعب عليك أن تتجاوز الاختبار وبتفوق! نعم لا تتعجب فإذا قمت بتسجيل كل ما يصعب عليك مع إعادة شرح المعلم في ذهنك والقيام بعمل ملخص خاص بك للمادة فسوف تجد في نهاية الفصل أن المادة غرست في العقل، وعندما تقوم بدراستها قبل الامتحان ستجد عزيزي الطالب أنك تقوم بشبه مراجعة لما غرسته طول أيام الفصل الدراسي، وذلك أفضل بكثير من أن تقوم بملخص لـ «البراشيم» وتعد الخطط لطرق الغش.
قد يقول البعض إن المنهج صعب والبعض يقول إن «المنهج طويل»!
بداية لا يوجد شيء صعب ومثل ما قال أمير الشعراء:
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
وما استعصى على قوم منال
إذا الإقدام كان لهم ركابا
عذرا أبنائي الطلبة! فمن قام بكتابة المناهج وإعدادها للمراحل الدراسية يعقل ما هو الصعب! فمن المؤكد أنه لا يوضع شيء يصعب على المرحلة العمرية استيعابها، أو يصعب على المعلم إيصالها للطالب هذا مبدئيا! الصعوبة تنتج عن عدم تركيزك أيها الطالب! فلو كنت من بداية الفصل الدراسي متابعا لكنت سألت عن الصعب؟
المراد: نتمنى من طلبتنا التركيز والدراسة والتلخيص والفهم لما قمت بتلخيصه، ومن ثم التدريب من خلال المراجعة قبل الامتحان، ونصيحة لأبنائنا الطلبة: عليكم بالتنظيم في الدراسة أي الأصعب ومن ثم الأسهل أو المواد الرئيسية ومن ثم المواد الثانوية، فذلك أفضل بكثير من محاولات البعض البحث عن طرق الغش الجديدة!
مسك الختام: أبنائي الطلبة وفقكم الله وسدد خطاكم وتذكروا على الدوم أنكم صورة عاكسة لتربيتكم وأسركم.

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