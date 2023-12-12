أبنائي الطلبة.. وفقكم الله

(MENAFN
- Al-Anbaa) أيام قليلة ويحلّ على أبنائنا الطلبة موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، في بداية سطورنا نتمنى للجميع التوفيق والنجاح في تأدية امتحاناتهم واجتيازها بدرجات تثلج صدور أسرهم، وها هي كلماتنا بعد الدعاء لأبنائنا الطلبة تسلط الضوء بالأمنيات للبعض وليس للكل! أمنياتنا ألا نسمع في هذا العام مثلما حدث في الأعوام السابقة من حالات غش وحرمان وغيرها من قضايا حدثت وكتبت عنها وسمعنا الكثير عنها..
عزيزي الطالب الذي قد يفكر في الغش: لماذا الغش؟ أليس من الأفضل أن تدرس وتتفهم دروسك على أن تضيع الوقت بالتفكير في طرق الغش وهدر الوقت بكتابة البراشيم!
معادلة الدراسة والاستيعاب للمناهج معادلة جدا بسيطة إذا قمت بترتيب وقتك وأوراقك، لا أقول هذا من فراغ بل عن تجربة، فإذا كنت ملتزما في دراستك بالوقت والتفكير لن يصعب عليك أن تتجاوز الاختبار وبتفوق! نعم لا تتعجب فإذا قمت بتسجيل كل ما يصعب عليك مع إعادة شرح المعلم في ذهنك والقيام بعمل ملخص خاص بك للمادة فسوف تجد في نهاية الفصل أن المادة غرست في العقل، وعندما تقوم بدراستها قبل الامتحان ستجد عزيزي الطالب أنك تقوم بشبه مراجعة لما غرسته طول أيام الفصل الدراسي، وذلك أفضل بكثير من أن تقوم بملخص لـ «البراشيم» وتعد الخطط لطرق الغش.
قد يقول البعض إن المنهج صعب والبعض يقول إن «المنهج طويل»!
بداية لا يوجد شيء صعب ومثل ما قال أمير الشعراء:
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
وما استعصى على قوم منال
إذا الإقدام كان لهم ركابا
عذرا أبنائي الطلبة! فمن قام بكتابة المناهج وإعدادها للمراحل الدراسية يعقل ما هو الصعب! فمن المؤكد أنه لا يوضع شيء يصعب على المرحلة العمرية استيعابها، أو يصعب على المعلم إيصالها للطالب هذا مبدئيا! الصعوبة تنتج عن عدم تركيزك أيها الطالب! فلو كنت من بداية الفصل الدراسي متابعا لكنت سألت عن الصعب؟
المراد: نتمنى من طلبتنا التركيز والدراسة والتلخيص والفهم لما قمت بتلخيصه، ومن ثم التدريب من خلال المراجعة قبل الامتحان، ونصيحة لأبنائنا الطلبة: عليكم بالتنظيم في الدراسة أي الأصعب ومن ثم الأسهل أو المواد الرئيسية ومن ثم المواد الثانوية، فذلك أفضل بكثير من محاولات البعض البحث عن طرق الغش الجديدة!
مسك الختام: أبنائي الطلبة وفقكم الله وسدد خطاكم وتذكروا على الدوم أنكم صورة عاكسة لتربيتكم وأسركم.
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