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مكافحة الفساد

12/12/2023 11:55:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الفساد يعرف بشكل عام بأنه انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال رشوة أو اختلاس أو محاباة ويشمل كافة النواحي السلبية في الحياة إذ تتغير الحالة من المثالية إلى دون المثالية والفساد السياسي هو إساءة استخدام السلطة العامة أو المنصب أو الموارد من قبل المسؤولين لتحقيق مكاسب شخصية، وعرفه البنك الدولي بأنه شكل من أشكال خيانة الأمانة أو الجريمة التي يرتكبها شخص أو منظمة يعهد إليها بمركز سلطة من أجل الحصول على مزايا غير مشروعة أو إساءة استخدام تلك السلطة لصالح الفرد. ومن المعروف أن الفساد بجميع أنواعه وصوره يعد من أعظم المحرمات وأبشع المنكرات التي نهى عنها الإسلام ودعا إلى مكافحتها، وقد قال تعالى: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد - سورة البقرة: 204 -206). ورغم كل التحذيرات من الفساد فإن هناك من يستمتع به ويظلم الآخرين بما يقوم به من قهر لهم وحرمانهم من حقوقهم ولكن عذاب الله شديد في الدنيا والآخرة. إن الفساد يضر الجميع وخاصة الفقراء والضعفاء حيث انهم أشد معاناة من أضراره ولذلك لا بد من اتخاذ موقف من أجل النزاهة والعدالة والمساءلة. فقد اعتمدت الجمعية العامة في 31 أكتوبر من عام 2003 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واختارت 9 ديسمبر يوما دوليا سنويا لمكافحة الفساد لإذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته، ومنعه ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منذ عام 2005. إن الفساد هو أكبر التحديات أمام الجميع وله صلة وثيقة بتهديد السلام والأمن والتنمية الشاملة ولأن الكويت حريصة على مكافحة الفساد فقد أنشأت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بموجب القانون رقم 2 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 24 يناير 2016 وقد جاء إنشاء هذه الهيئة الحكومية المستقلة المحايدة استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انضمت لها الكويت في عام 2006 والتي نصت في المادة السادسة على: «أن تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد» لتحقيق مجتمع نزيه وتنمية مستدامة. إن منع الفساد وتعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة والهدف من الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد هو أن التصدي لجريمة الفساد حق للجميع ومسؤوليتهم والتعاون بين الأشخاص والمؤسسات يؤدي إلى التغلب على الأثر السلبي لها ويحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لأن الفساد يقوض المؤسسات الديموقراطية ويبطئ التنمية ويساهم في عدم الاستقرار، فلنعمل معا لمكافحة الفساد حتى نحقق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ونحافظ على الأمن والأمان والاستقرار.

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