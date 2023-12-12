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ما وراء قصة زيد!

12/12/2023 11:55:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بكيت على زيد ولم أدر ما فعلهذا شطر بيت من الشعر وزيد المشار إليه فيه هو الصحابي الجليل زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، حِبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه، وهو الوحيد الذي ورد اسمه في القرآن الكريم، ولم يرد اسم صحابي غيره، وهذا دليل واضح على منزلته العالية عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المولى عز وجل (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ـ الأحزاب: 37)، وزيد وإن كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عربي حر صريح ولكن أصابه سباء في الجاهلية وهو صغير فبيع بسوق عكاظ، فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد وأهداه لعمته السيدة خديجة بنت خويلد، رضي الله عنها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم طلبه منها النبي صلى الله عليه وسلم فوهبته له فتربى في بيته يذهب معه ويأتي معه في حله وترحاله، فقيل لأبيه وعمه اللذين ملا من البحث عنه أنه في مكة المكرمة عند محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم، فقال أبوه وهو في طريقه إلى مكة:
بكيت على زيد ولم أدر ما فعل
أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل
فوالله ما أدري وإني لسائل
أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل
ثم قدما مكة وذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا له: يا ابن عبدالمطلب يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه، جئناك في ابن لنا عندك فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه، فقال: من هو؟ قالوا: زيد، فقال: ادعوه وخيروه فإن اختاركم فهو لكم دون فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحد، فرضوا، فاختار زيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه، فأشهد قريش أمام الكعبة المشرفة أن زيدا ابنه وانه يرثني وأرثه، فرضيا وعادا من حيث اتيا، وسمي زيد بن محمد وتزوج زيد أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنجبت له أسامة فكان في المكانة عنده مثل أبيه، ثم استشهد زيد يوم مؤتة أميرا على الناس في العام الثامن للهجرة فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا ثم حنى على ابنه أسامة وضمه إليه وأحبه كحبه لأبيه زيد.. ودمتم سالمين.

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