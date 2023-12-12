ما وراء قصة زيد!

(MENAFN
- Al-Anbaa) بكيت على زيد ولم أدر ما فعلهذا شطر بيت من الشعر وزيد المشار إليه فيه هو الصحابي الجليل زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، حِبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه، وهو الوحيد الذي ورد اسمه في القرآن الكريم، ولم يرد اسم صحابي غيره، وهذا دليل واضح على منزلته العالية عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المولى عز وجل (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ـ الأحزاب: 37)، وزيد وإن كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عربي حر صريح ولكن أصابه سباء في الجاهلية وهو صغير فبيع بسوق عكاظ، فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد وأهداه لعمته السيدة خديجة بنت خويلد، رضي الله عنها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم طلبه منها النبي صلى الله عليه وسلم فوهبته له فتربى في بيته يذهب معه ويأتي معه في حله وترحاله، فقيل لأبيه وعمه اللذين ملا من البحث عنه أنه في مكة المكرمة عند محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم، فقال أبوه وهو في طريقه إلى مكة:
بكيت على زيد ولم أدر ما فعل
أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل
فوالله ما أدري وإني لسائل
أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل
ثم قدما مكة وذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا له: يا ابن عبدالمطلب يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه، جئناك في ابن لنا عندك فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه، فقال: من هو؟ قالوا: زيد، فقال: ادعوه وخيروه فإن اختاركم فهو لكم دون فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحد، فرضوا، فاختار زيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه، فأشهد قريش أمام الكعبة المشرفة أن زيدا ابنه وانه يرثني وأرثه، فرضيا وعادا من حيث اتيا، وسمي زيد بن محمد وتزوج زيد أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنجبت له أسامة فكان في المكانة عنده مثل أبيه، ثم استشهد زيد يوم مؤتة أميرا على الناس في العام الثامن للهجرة فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا ثم حنى على ابنه أسامة وضمه إليه وأحبه كحبه لأبيه زيد.. ودمتم سالمين.
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