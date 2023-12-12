Wednesday, 13 December 2023 09:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحوث الاستطلاعية والحاجة للمساعدة

12/12/2023 11:55:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عادة ما أتردد في الموافقة على تنفيذ مشروع بحثي كمي استطلاعي على النقيض من فريقي الذين غالبا ما يكونون أكثر حماسة مني، لأن هذا النوع من البحوث يتطلب عملا جماعيا وجهدا متنوعا يشمل مراحل عديدة في بناء الاستمارات وجمع البيانات وضمان ثقة نسبة الاستجابة احصائيا ومنطقيا وغيرها من التحديات التي لا أراها في كتابة مقال أو تقديم دورة أو إعداد بحث كيفي الذي قد لا يتطلب مني سوى جهد شخصي حتى أكمله دون الحاجة لانتظار بيانات أو مساعدة أحد ولا قلق ومعاناة في التنظيم وضبط الجودة، ومن ثم الانتظار بفارغ الصبر لتسلم رسالة بأنه تم اعتماد النتائج النهائية والتقرير!
ولذا تدرك بعض الجهات التي تطلب هذا النوع من البحوث متطلبات وتكلفة بحوث الرأي العام وتنفق بسخاء وتختار بعناية من يقوم بتنفيذ هذه البحوث والمسوحات لها، كما تدرك بعض الجامعات العريقة أهمية هذا النوع من البحوث فتسعى لتوفير متطلباتها وميزانيتها لطلابها وأساتذتها كما يقوم بذلك معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية SESRI في جامعة قطر، مما يطلق عليه العيادة المسحية! كما سعدت بالمشاركة في تجربة مركز جامعة برنستون للبحوث الاستطلاعية (Princeton Survey Research Center) التابع لكلية الشؤون العامة والدولية (SPIA).
يقدم المركز في برنستون دعما شاملا لطلاب المراحل الدراسية المختلفة، سواء كانوا في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، من خلال خدماته المتنوعة والمقدمة مجانا على نفقة الجامعة منذ عام 1992 بتوفير قواعد بيانات استطلاعية سابقة للدراسات البحثية، وتقديم الاستشارات حول ملاءمة الاستطلاعات للدراسات البحثية، وبناء الاستمارات والإرشاد حول صياغة الأسئلة وتنسيقها وتخطيطها وتصميم الاستمارة، والمساعدة في تطوير عينة الاستطلاع، والتمهيد للاستطلاع ومن ثم إطلاقه وجمع البيانات وزيادة معدل المشاركة، والتحليل الإحصائي للبيانات واستخراج النتائج!
تبدو هذه الخدمات نوعية وذات قيمة كبيرة، لأن البحوث الاستطلاعية بطبيعتها تحتاج إلى مساعدة في مراحلها المختلفة، خاصة بالنسبة للطلبة، وإقناعهم بضرورة العمل الجماعي، ولذا يقوم مركز البحوث الاستطلاعية بتشجيع الطلبة على التفاعل والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم بمختلف الطرق، منها «يوم مفتوح» حيث يتم استقبال الطلبة بمختلف مراحلهم وتقديم الاستشارات بما ذكرت سابقا وحول كيفية الامتثال للمعايير والتوجيهات الأخلاقية المتعلقة بالبحوث!
من ناحية أخرى، فإن البحوث الاستطلاعية عمل جماعي، ومن مصلحته ألا يقتصر على عقل وفكر واحد، فاجتماع العقول الذي تتيحه الاستشارات والنصائح والإرشادات والخبرات الطويلة التي يقدمها المركز ستقلل من الأخطاء والعثرات، وحتى لا يضطر أحد للغش وتقديم بيانات مزيفة للحصول على الدرجة أو الترقية!

[email protected]

MENAFN12122023000130011022ID1107584440

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث