أحلام الأفاعي (4)

دعاء لفلسطين اللهم يا رحمن يا رحيم.. يا حيّ يا قيوم إن أهلنا في فلسطين ضاقت بهم السبل وأحاطت بهم المهالك واشتدت عليهم المحن وعصف بهم الجوع والمرض والظلم والقهر وتكالبت عليهم الأمم فاكشف غمتهم وفرّج كربهم وأغث لهفتهم وتولَّ أمرهــم وثبــت أقدامهــم وتقبـــل شهداءهـــم.. إنك على كل شيء قدير.

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