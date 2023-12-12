Wednesday, 13 December 2023 09:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحلام الأفاعي (4)

12/12/2023 11:55:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هل هناك شك في أن «إضعاف مصر» هو هدف استراتيجي للكيان الصهيوني؟
دعونا نرجع للوراء في محاولة لرؤية الصورة كاملة، ولجعل الرؤية أكثر وضوحاً.
تل أبيب وحلفاؤها أيدوا وحموا مشروع سد النهضة الإثيوبي حتى أصبح واقعاً ملموساً.. الهدف ضرب مصر في مصدر مياهها الأول.
الكيان الصهيوني وقوى عالمية دعمت وباركت وربما خططت لتقسيم السودان وفصل جنوبه، والآن يدخل باقي السودان أتون الحرب الأهلية... وفي عدم استقرار السودان إشغال وإضعاف لمصر.
ما يجري على حدودنا الغربية من انقسام في ليبيا.. هو إشغال وإضعاف لمصر وتشتيت لقوتها العسكرية.
الحشد الدولي في البحر المتوسط شمال مياهنا الإقليمية.. هو ضغط مباشر على القرار المصري.. وإشغال لمصر وتهديد مبطن.
التوتر في خليج عدن الذي تمر عبره كل السفن المتجهة إلى قناة السويس.. والإعلان عن دعم قوى دولية للسيطرة على «مدخل البحر الأحمر».. هو إشغال لمصر.
وعن الحدود الشرقية.. فحدث ولا حرج.. وما يحدث لأهلنا في غزة لا تخفى آثاره علينا، خاصة في ظل التزام مصر بمعاهدة السلام التي جعلت منطقة الحدود شبه منزوعة السلاح.
وقبل الحدود الشرقية المشتعلة تجيء قناة السويس، وهي بيت قصيد هذا المقال، تمت توسعتها، وتطويرها، وارتفعت إيراداتها لتناهز 10 مليارات دولار، ما يمنح مصر دعماً دولارياً كبيراً، وبدأت «المنطقة الاقتصادية للقناة» تؤتي ثمارها وتجتذب استثمارات عملاقة من الصين وأوروبا، تتجاوز حجمها 192 مشروعاً، باستثمارات 25 مليار دولار، فهل تُترك دون «منغصات»؟!
بالطبع لا.. هناك أكثر من مشروع حقيقي يُعدّ تهديداً لمكانة قناة السويس وعلينا العمل على مواجهة احتمالات نجاح تنفيذ أحدها أو أكثر، فما هي هذه المشروعات المنافسة للقناة؟.. وما احتماليات نجاحها؟.. وكيف يمكن لمصر الاستعداد لإنشاء «قناة بن جوريون» أو أي من المشروعات الأخرى؟.
وغداً للحديث بقية.. إن كان في العمر بقية.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.


دعاء لفلسطين
اللهم يا رحمن يا رحيم.. يا حيّ يا قيوم إن أهلنا في فلسطين ضاقت بهم السبل وأحاطت بهم المهالك واشتدت عليهم المحن وعصف بهم الجوع والمرض والظلم والقهر وتكالبت عليهم الأمم فاكشف غمتهم وفرّج كربهم وأغث لهفتهم وتولَّ أمرهــم وثبــت أقدامهــم وتقبـــل شهداءهـــم.. إنك على كل شيء قدير.


MENAFN12122023000130011022ID1107584439

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث