أحلام الأفاعي (4)

(MENAFN
- Al-Anbaa) هل هناك شك في أن «إضعاف مصر» هو هدف استراتيجي للكيان الصهيوني؟
دعونا نرجع للوراء في محاولة لرؤية الصورة كاملة، ولجعل الرؤية أكثر وضوحاً.
تل أبيب وحلفاؤها أيدوا وحموا مشروع سد النهضة الإثيوبي حتى أصبح واقعاً ملموساً.. الهدف ضرب مصر في مصدر مياهها الأول.
الكيان الصهيوني وقوى عالمية دعمت وباركت وربما خططت لتقسيم السودان وفصل جنوبه، والآن يدخل باقي السودان أتون الحرب الأهلية... وفي عدم استقرار السودان إشغال وإضعاف لمصر.
ما يجري على حدودنا الغربية من انقسام في ليبيا.. هو إشغال وإضعاف لمصر وتشتيت لقوتها العسكرية.
الحشد الدولي في البحر المتوسط شمال مياهنا الإقليمية.. هو ضغط مباشر على القرار المصري.. وإشغال لمصر وتهديد مبطن.
التوتر في خليج عدن الذي تمر عبره كل السفن المتجهة إلى قناة السويس.. والإعلان عن دعم قوى دولية للسيطرة على «مدخل البحر الأحمر».. هو إشغال لمصر.
وعن الحدود الشرقية.. فحدث ولا حرج.. وما يحدث لأهلنا في غزة لا تخفى آثاره علينا، خاصة في ظل التزام مصر بمعاهدة السلام التي جعلت منطقة الحدود شبه منزوعة السلاح.
وقبل الحدود الشرقية المشتعلة تجيء قناة السويس، وهي بيت قصيد هذا المقال، تمت توسعتها، وتطويرها، وارتفعت إيراداتها لتناهز 10 مليارات دولار، ما يمنح مصر دعماً دولارياً كبيراً، وبدأت «المنطقة الاقتصادية للقناة» تؤتي ثمارها وتجتذب استثمارات عملاقة من الصين وأوروبا، تتجاوز حجمها 192 مشروعاً، باستثمارات 25 مليار دولار، فهل تُترك دون «منغصات»؟!
بالطبع لا.. هناك أكثر من مشروع حقيقي يُعدّ تهديداً لمكانة قناة السويس وعلينا العمل على مواجهة احتمالات نجاح تنفيذ أحدها أو أكثر، فما هي هذه المشروعات المنافسة للقناة؟.. وما احتماليات نجاحها؟.. وكيف يمكن لمصر الاستعداد لإنشاء «قناة بن جوريون» أو أي من المشروعات الأخرى؟.
وغداً للحديث بقية.. إن كان في العمر بقية.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
دعاء لفلسطين
اللهم يا رحمن يا رحيم.. يا حيّ يا قيوم إن أهلنا في فلسطين ضاقت بهم السبل وأحاطت بهم المهالك واشتدت عليهم المحن وعصف بهم الجوع والمرض والظلم والقهر وتكالبت عليهم الأمم فاكشف غمتهم وفرّج كربهم وأغث لهفتهم وتولَّ أمرهــم وثبــت أقدامهــم وتقبـــل شهداءهـــم.. إنك على كل شيء قدير.
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