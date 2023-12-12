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4.9 مليون دينار ارتفاع بموازنة المجلس القضائي 2014

12/12/2023 11:54:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان- كشفت موازنة المجلس القضائي في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، أن عدد القضاة يقدر للعام الحالي بـ1181 قاضيا وقاضية، وصلت نسبة الاناث منهم لــ28.4 %.
وقدر مشروع القانون، حجم الانفاق للمجلس للعام المقبل بـ48.650 مليون دينار، بزيادة حوالي 4.9 مليون دينار عن العام الحالي، كما قدرت نفقاته بـ43.747 مليون، وتبين الموازنة أن 46.650 مليون خصصت كنفقات جارية، ومليوني كنفقات رأسمالية.
وجاءت الزيادة لمخصصات تعويضات العاملين بـ3368 ألفا، لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية والشواغر القضائية والإحداثات الجديدة والموظفين المنقولين من كادر وزارة العدل للعمل في المجلس القضائي.
كما زيدت مجموعة استخدام السلع والخدمات بـ92 ألفا، بحيث تركزت الزيادة على معظم البنود، لتلبية احتياجات المجلس من النفقات التشغيلية، الى جانب زيادة النفقات الجارية الأخرى والاعانات بـ1118 ألفا، إذ تركزت الزيادة على تغطية بند صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.
أما الإنفاق الرأسمالي، فقد رصد مبلغ مليوني دينار بزيادة 325 ألفا عن إعادة التقدير، بحيث تركزت الزيادة بشكل رئيسي على مشروع رفع كفاءة وتطوير عمل الأجهزة القضائية.
وذكر مشروع الموازنة، أن عدد التسويات التي جرت أمام قضاء الأحداث بلغ 29 قضية للعام الماضي، كما بلغ عدد القضاة والمدعين العامين المتخصصين بقضايا العنف الأسري 81 قاضيا، موزعين على محاكم المملكة، بيبنما بلغ عدد القضايا التي عرضت على قضاة تسوية النزاع في العنف الاسري في محاكم الصلح 1120 للعام الماضي.
وبلغ عدد الاحكام التي صدر فيها بدائل العقوبات المجتمعية لاصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 4193، و322 بديل التوقيف للعام الماضي، وعدد القضايا التي سويت بالوساطة القضائية 945 كما بلغ معدل مدة التقاضي 57 يوما، ونسبة جودة الاحكام القضائية 64 %.
وذكر المشروع، أن هناك قضايا وتحديات تواجه المجلس، أبرزها محدودية الكوادر الادارية المساندة المؤهلة والمدربة لاشغال الوظائف على الهيكل التنظيمي، ومحدودية توافر الموارد البشرية والمادية والتكنولوجية، وضعف الجاهزية الانشائية والتكنولوجية، وضعف مواكبة التشريعات الحالية للتطورات في قطاع العدالة على المستوى الدولي.
وينفذ المجلس برنامج الادارة والخدمات المساندة، لتأمين المخصصات المالية لإدامة وتيسير عمل شؤونه، وتوفير الكادر الوظيفي لإدارتها، إذ خصص 14.5 مليون للبرنامج. كما أنه ينفذ برنامج القضاء النظامي الهادف لرفد السلك القضائي بالعدد الكافي من القضاة المتخصصين، وتقليص أمد التقاضي، وتوفير البيانات عبر المكتب الفني، خصص له 33.5 مليون.
كما خصص لبرنامج المعهد القضائي 557 ألفا، للمساهمة بوضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التدريبية، للارتقاء بأداء وفاعلية أعضاء الجهاز القضائي، وتعزيز التوسع في التخصص القضائي عبر البرامج التدريبية المتخصصة، ووضع خطط اعداد مؤهلين لتولي منصب القاضي، وبرامج هادفة لتبادل الخبرات والتعاون الفني والاكاديمي بين المعهد ومختلف المعاهد والمؤسسات والهيئات الحقوقية والقضائية.

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