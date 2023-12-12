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أطفالنا والأسئلة الحائرة حول العدوان على غزة

12/12/2023 11:54:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي ماذا نقول لأطفالنا مفسرين ما يحصل، وهم يشاهدون مناظر القتل، والتدمير، وإبادة عائلات بأكملها في غزة؟ لن أتحدث في هذا الـمقال عن أطفال غزة – نسأل الله لهم الصبر وأن يعطيهم القوة والتحمل – فلهم مقال خاص في ذلك، ولكن سأتطرق إلى أطفالنا والأسئلة الحائرة التي يسألوننا إياها وقد لا نجد لبعضها إجابات.
يتفاعل الأردنيون بشكل خاص، العرب والمسلمون وأي إنساني في العالم مع ما يحصل في غزة، ويصدم من حجم القتل، والإبادة التي تمارس ليل نهار على مسمع ومرأى من العالم، وهذا يجعل أطفالنا يتساءلون عن قضايا كثيرة قد نعجز في الإجابة عن بعضها.
أول سؤال يخطر على بال أطفالنا عن حجم الحقد الصهيوني على الأطفال والنساء، ولماذا لا يقاتلون العسكريين، بل يركزون على المباني السكنية، والأبراج، والمستشفيات؟ والإجابة ببساطة أن هذا هو ديدن الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ليس جديدا عليه، فقد بدأ مذابحه بمجرزة حيفا عام 1937، ومرورًا بمجازر دير ياسين، والدوايمة، وقانا، وصبرا وشاتيلا، وغيرها مما يمكن أن يملأ كتبا ومجلدات، وقد وصل به الأمر إلى قتل النساء الحوامل، وإحراق الناس بالقنابل، واستخدام أسلحة محرمة دوليا، وذلك كله لأنه كيان فوق القانون الدولي، ولا يتم محاسبته استنادا إلى دعم القوى الغربية له وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
وعندما يسأل أطفالنا عن حقوق الإنسان ومنظماتها، يؤلمنا أن نخبرهم أن حقوق الإنسان يتم التعامل معها في العالم وفي غالب الأحوال على أساس المصلحة، ومن هو الضحية ومن هو الجلاد، والأسوأ من ذلك أنه يتم التعامل مع العرب على أنهم درجة ثالثة أو عاشرة، فلو تم – العكس – فيما يحصل في غزة، بمعنى أنه تم قصف مستشفى إسرائيلي وقتل من فيه، ستقوم الدنيا، ولن تقعد، وقد تملأ دموع الدول الغربية العالم، ويحدث طوفان من التباكي على الإسرائيليين، وهذا النفاق ليس جديدا، بل موجود دائما، وما حصل أننا صدقنا ذات يوم الكلام المعسول الذي يقال عن الشرعية الدولية، وحقوق الإنسان، وحرية التعبير وغيرها من الإسطوانات التي لا تقال إلا في حالة تحقيقها لمصالح تلك الدول.
والسؤال الثاني ((كيف يمكن حماية أطفال غزة من القتل ؟)) وهذا سؤال محير، ويصعب علينا الإجابة عليه، فلا يمكن للدول الفاعلة القادرة على التأثير على دولة الاحتلال أن تضغط عليها حقيقة من أجل وقف الحرب، فالمعتاد في السياسة الدولية أن كل شيء قابل للتغير إلا رغبة الكيان الصهيوني، وفي حالة قيامه بأعمال قد ترى تلك الدول فيها مضرة للاستقرار العالمي، فلا يتجاوز الأمر المطالبة الخجولة بفعل معين، أو إظهار مخاطر ما تقوم به دولة الاحتلال، ويبقى هذا السؤال معلقا، ولا نستطيع الإجابة عليه.
أما السؤال الثالث: متى تصبح الدول العربية قوية، ومؤثرة، وقادرة على حماية الفلسطينيين؟. العالم لا يعترف إلا بالقوة، وللأسف فإن الدول العربية لم تستثمر بالقوة العلمية التي تؤدي إلى القوة العسكرية، فلم نشاهد للآن – على سبيل المثال لا الحصر- صناعة عربية تصل إلى إنتاج مضاد طائرات قادر على حماية السماء العربية، وحقيقة، فإن قوة الاحتلال تكمن في أنه يستطيع أن يضرب في الجو كما يشاء ووقتما يشاء دون خسائر، أما على الأرض، فإن المقاومة الشديدة له تعيقه، وتوقع به خسائر كبيرة قد لا يتحملها.
القوة العسكرية لأي دولة هي حاصل مجموعة عوامل تؤدي إليها قائمة على التطور العلمي، والتقني، والاقتصادي، والتماسك بين أبناء الشعب الواحدة، ووجود إرادة وإدارة للقوة، وتجميع تراكمي للقوى الناعمة وغيرها من الأمور، وكلها يمكن أن تتوفر في الوطن العربي ليصبح قوة عظمى.
وبخصوص السؤال الرابع: من سينتصر في هذه الحرب؟ فإجابته سهلة، وهي أصحاب الأرض، لأن سيرورة وصيروة التاريخ وسننه لا تخطئ أبدا، ولا يمكن لدولة محتلة مهما امتلكت من القوة، والنفوذ، وتأييد العالم أن تستمر في احتلالها، ومقاومة الشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري يدلل على ذلك، وفي العقود السابقة التي بدأت مع الاحتلال الإسرائيلي وقبله أثناء الاستعمار البريطاني، أثبتت الوقائع صلابة الشعب الفلسطيني، وعدم استسلامه، وإذا كانت الظروف الدولية تصب في مصلحة دولة الاحتلال الآن، فإن هذا الأمر لن يستمر، ولا يوجد في السياسة والوقائع حسب ما علمنا التاريخ شيء ثابت، والحقيقة أن إفلاس دولة الاحتلال الأخلاقي يسرع في هزيمتها، وانتصار الشعب العربي الفلسطيني، وكل ما تقوم به في غزة والضفة يؤكد هذا الإفلاس الأخلاقي.
هذا من جانب، ومن جانب، من الـمهم أن نذكر في هذا السياق أنه ليس من الجيد أن نوجه غضبنا أمام أطفالنا على الدول العربية مهما شعرنا بالتقصير منها، بل يجب أن تبقى مشاعرنا السلبية باتجاه المحتل فهو القاتل الحقيقي، وفي الوقت نفسه نريد لدولنا العربية أن تأخذ مكانتها الحقيقة في العالم، بما يوازي تراثها، وإرثها الحضاري، ومكانتها الاستراتيجية، وثرواتها الضخمة، وحجمها الكبير، والشعوب أيضا بحاجة إلى مراجعة في طريقة تفكيرها، وزيادة إنتاجيتها العلمية، والحضارية الـمختلفة، لننطلق بجناحين (الشعوب والدول) نحو الـمستقبل مسلحين بالعلم، والقوة، والشجاعة، وكل ما يلزم لحياة مليئة بالسلام الحقيقي، وبعيدة عن القتل، والاستباحة، وغيرها.
ما يجري في غزة الآن، غير مسبوق، وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي إبداع في الوحشية، واللاإنسانية، والإجرام، وردود فعل العالم، وخاصة الدول الكبرى لا يقل سوءا عن هذه الجريمة.
يجب أن نعلم أطفالنا أن العيش برفاه، وسلام وأمان لا يكون إلا عندما نكون أقوياء، ولا بد أن يأتي زمان يقدم فيه العرب حضارة جديدة للعالم قائمة على العدالة الحقيقة، وتقديس حق الإنسان بغض النظر عن أصله، ودينه، وعرقه، ولون بشرته، وبغير ذلك سيبقى العالم أسيراً للحضارة الغربية التي أثبتت فشلها في تحقيق العدل الإنساني المنشود، رغم احتوائها جوانب إيجابية عديدة.

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