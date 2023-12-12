Wednesday, 13 December 2023 09:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المفوضية الأوروبية ترفع اسم الأردن من قائمة البلدان ذات المخاطر العالية

12/12/2023 11:54:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن رفع اسم ‎الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية.
وقالت بعثة المفوضية في عمان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي اكس، إن المفوضية الأوروبية اعترفت بجميع جهود الأردن لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن“حماية النظام المالي أمر أساسي للتنمية والاستقرار. عمل رائع!”.

MENAFN12122023000072011014ID1107584435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث