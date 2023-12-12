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أبو حمزة: تحرير الأسرى لن يكون إلا بالتفاوض وتحت مظلة وقف إطلاق النار الكامل

12/12/2023 11:54:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، في كلمة نشرها موقع السرايا مساء الثلاثاء، أن تحرير الأسرى لن يكون إلا بالتفاوض وتحت مظلة وقف إطلاق النار الكامل.

وأكد ان المقاومة تعيش ظروف الشعب ونتجرع ألمه ولكن ثمن الحرية والكرامة أكبر بكثير.
وبين انه ليس لنا في هذه المعركة إلا التصميم على النصر ، وان معركة اليوم ليست للقضاء على المقاومة وإنما تصفية حساب مع الشعب الفلسطيني.
وأشار ان "مجاهدونا اشتبكوا مع العدو من مسافة صفر وقتلوا عشرات وأصابوا مئات من جنوده".
وشدد أبوحمزة اننا سنواصل التمسك بحقنا المشروع في استمرار المقاومة والدفاع عن شعبنا وأرضنا في كل مكان.
وأضاف "نقول للإسرائيليين إن هدف نتنياهو البقاء في الحكم والثمن هو أبناؤكم."

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