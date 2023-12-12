Wednesday, 13 December 2023 09:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وول ستريت جورنال: إسرائيل بدأت ضخ مياه البحر إلى الأنفاق بقطاع غزة

12/12/2023 11:54:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين وصفتهم بالمطلعين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر إلى "مجمع الأنفاق التابع لحماس في غزة".
وأشارت الصحيفة إلى أن ضخ مياه البحر في الأنفاق بقطاع غزة "جزء من جهود تدمير البنية التحتية لحركة حماس".
ووفقا للمسؤولين، فإن غمر "أنفاق حماس في غزة بمياه البحر من الممكن أن يستغرق أسابيع".
ورفض المتحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي التعليق على ما قالته الصحيفة، مشيرا إلى أن "عملية الأنفاق سرية ولا يمكن التعليق بشأنها".
وقد أبدى المسؤولون الأميركيون قلقهم من أن يعرض "استخدام مياه البحر لإغراق الأنفاق إمدادات المياه العذبة بغزة للخطر"، وفق ما ذكرت الصحيفة.-(الجزيرة)

MENAFN12122023000072011014ID1107584432

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث