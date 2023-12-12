وول ستريت جورنال: إسرائيل بدأت ضخ مياه البحر إلى الأنفاق بقطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين وصفتهم بالمطلعين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر إلى "مجمع الأنفاق التابع لحماس في غزة".
وأشارت الصحيفة إلى أن ضخ مياه البحر في الأنفاق بقطاع غزة "جزء من جهود تدمير البنية التحتية لحركة حماس".
ووفقا للمسؤولين، فإن غمر "أنفاق حماس في غزة بمياه البحر من الممكن أن يستغرق أسابيع".
ورفض المتحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي التعليق على ما قالته الصحيفة، مشيرا إلى أن "عملية الأنفاق سرية ولا يمكن التعليق بشأنها".
وقد أبدى المسؤولون الأميركيون قلقهم من أن يعرض "استخدام مياه البحر لإغراق الأنفاق إمدادات المياه العذبة بغزة للخطر"، وفق ما ذكرت الصحيفة.-(الجزيرة)
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