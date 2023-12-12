الأمم المتحدة: الحرب على غزة دمرت نحو خمس مباني القطاع

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت تقديرات للأمم المتحدة أن نحو 40 ألفا من مباني قطاع غزة أو تقريبا خمس التي كانت موجودة قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع تضررت كليا أو جزئيا.
واستندت التقديرات إلى صور بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية.
ومثل هذه التقديرات ربما تقلل حجم الدمار الفعلي، لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني، وعلى سبيل المثال قد يظهر المبنى المنهار لكن سقفه سليم وكأنه غير متضرر.-(وكالات)
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