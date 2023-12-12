بايدن لإسرائيل: لا ترتكبوا أخطاء ارتكبناها في 11 سبتمبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يمكن لنتنياهو القول إنه لا توجد دولة فلسطينية على الإطلاق في المستقبل.
واضاف بأنه يمكن لإسرائيل الاعتماد على دعمنا ودعم أوروبا والعالم لكنها بدأت تفقده بسبب القصف العشوائي.
ووجه كلامه لقادة الاحتلال قائلا لهم : "لا ترتكبوا أخطاء ارتكبناها في 11 سبتمبر فلم يكن هناك مبرر لفعل أشياء كثيرة كاحتلال أفغانستان".
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