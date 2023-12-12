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بايدن لإسرائيل: لا ترتكبوا أخطاء ارتكبناها في 11 سبتمبر

12/12/2023 11:54:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يمكن لنتنياهو القول إنه لا توجد دولة فلسطينية على الإطلاق في المستقبل.

واضاف بأنه يمكن لإسرائيل الاعتماد على دعمنا ودعم أوروبا والعالم لكنها بدأت تفقده بسبب القصف العشوائي.

ووجه كلامه لقادة الاحتلال قائلا لهم : "لا ترتكبوا أخطاء ارتكبناها في 11 سبتمبر فلم يكن هناك مبرر لفعل أشياء كثيرة كاحتلال أفغانستان".

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