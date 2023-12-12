الصحة العالمية تدعو لحماية مستشفى في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن قلقه إزاء الهجوم على مستشفى كمال عدوان في غزة بعد عدة أيام من حصاره.
وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس "قلق للغاية إزاء الأنباء الواردة عن مداهمة مستشفى كمال عدوان في غزة بعد عدة أيام من الحصار".
وأضاف "تدعو منظمة الصحة العالمية بشكل عاجل إلى حماية جميع من في المستشفى، وكذلك إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المرافق الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة". وكالات
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