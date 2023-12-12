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الصحة العالمية تدعو لحماية مستشفى في غزة

12/12/2023 11:54:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن قلقه إزاء الهجوم على مستشفى كمال عدوان في غزة بعد عدة أيام من حصاره.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس "قلق للغاية إزاء الأنباء الواردة عن مداهمة مستشفى كمال عدوان في غزة بعد عدة أيام من الحصار".

وأضاف "تدعو منظمة الصحة العالمية بشكل عاجل إلى حماية جميع من في المستشفى، وكذلك إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المرافق الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة". وكالات

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