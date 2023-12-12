Wednesday, 13 December 2023 09:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار الفوري بغزة

12/12/2023 11:54:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الرئاسة الفلسطينية في أول تعليق لها على قرار الأمم المتحدة حول وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة : "نرحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ونحث الدول التي صوتت لصالح القرار على إلزام إسرائيل بتنفيذه".

وتابعت بالقول : " تصويت 153 دولة لصالح قرار وقف إطلاق النار بغزة يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان على شعبنا وتهجيره من أرضه".

MENAFN12122023000072011014ID1107584428

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث