أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار الفوري بغزة

أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار الفوري بغزة
التاريخ
12/12/2023 11:54:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت الرئاسة الفلسطينية في أول تعليق لها على قرار الأمم المتحدة حول وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة : "نرحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ونحث الدول التي صوتت لصالح القرار على إلزام إسرائيل بتنفيذه".
وتابعت بالقول : " تصويت 153 دولة لصالح قرار وقف إطلاق النار بغزة يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان على شعبنا وتهجيره من أرضه".
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