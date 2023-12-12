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العاهل السعودي يعفي أمراء من مهامهم ويعين أميرا جديدا للمدينة المنورة

12/12/2023 11:54:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدر أمس الثلاثاء عدد من الأوامر الملكية عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقرر الملك سلمان إعفاء الأمراء بدر بن سلطان نائب أمير مكة المكرمة، وأحمد بن سلمان نائب أمير الشرقية، ومنصور بن سعد الثاني محافظ حفر الباطن، من مناصبهم.


وأصدر العاهل السعودي أمرا بتعيين الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميرا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير. علما أنه عسكري خدم في الملحقية العسكرية بسفارة السعودية في واشنطن، قبل أن يتولى منصبا استخباريا، كما تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.


كما قرر الملك سلمان تعيين الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل بن فرحان محافظا لحفر الباطن.


كما أمر بتعيين هشام الفالح مساعدا لوزير الداخلية وخالد البتال وكيلا لوزارة الداخلية وخالد حضراوي مستشارا بالديوان الملكي وخليل بن سلمه نائبا لوزير الصناعة ومساعد الداود أمينا للعاصمة المقدسة وعبد اللهجالي أمينا لمنطقة عسير. وكالات



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