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الحوثيون للسفن: استجيبوا لأوامرنا ولا تغلقوا الرادارات

12/12/2023 11:54:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذّر حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، السفن المبحرة بالبحر الأحمر من الذهاب لإسرائيل، مطالباً إياها بعدم تزوير هويتها من خلال رفع أعلام غير أعلام الدول المالكة لها.

كما طالب المسؤول الحوثي السفن المبحرة بالبحر الأحمر بالاستجابة لأوامر الجماعة وعدم إغلاق أجهزة الرادار.


وقال إن منعهم للسفن واستهداف من يعبر منها باتجاه الموانئ الإسرائيلية يرتبط بما يشهده قطاع غزة والعمليات الجارية هناك، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.


وتابع أن الحركة ستواصل استهداف السفن الإسرائيلية التي تعبر باب المندب وكذلك التي لها علاقة مع إسرائيل ما دامت الحرب مستمرة على غزة، مضيفا أن الجماعة قادرة على إيقاف الملاحة الدولية إذا تعرضت لهجوم. وكالات

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