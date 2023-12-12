بايدن: انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو مسألة وقت

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي بالبيت الأبيض، عن ثقته في أنه لا توجد أسئلة حول عضوية أوكرانيا في "الناتو"، باستثناء توقيت انضمام كييف إلى الحلف.
وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحافي أن "الناتو سيكون مستقبل أوكرانيا. ليس هناك شك في ذلك".
وأشار بايدن إلى أنه من أجل الانضمام إلى الحلف، ستحتاج كييف إلى الحصول على دعم جميع أعضاء "الناتو" واستيفاء الشروط اللازمة، وأضاف أن هذه الخطوة تظل مسألة وقت. وكالات
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