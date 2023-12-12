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بايدن: انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو مسألة وقت

12/12/2023 11:54:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي بالبيت الأبيض، عن ثقته في أنه لا توجد أسئلة حول عضوية أوكرانيا في "الناتو"، باستثناء توقيت انضمام كييف إلى الحلف.

وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحافي أن "الناتو سيكون مستقبل أوكرانيا. ليس هناك شك في ذلك".


وأشار بايدن إلى أنه من أجل الانضمام إلى الحلف، ستحتاج كييف إلى الحصول على دعم جميع أعضاء "الناتو" واستيفاء الشروط اللازمة، وأضاف أن هذه الخطوة تظل مسألة وقت. وكالات

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