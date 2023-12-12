أبراج مراقبة جديدة على طول الحدود بين تونس وليبيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن وزيرا الداخلية التونسي كمال الفقي والليبي عماد الطرابلسي، أن بلادهما تخططان لتركيز أبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي، وذلك بهدف الحدّ من عمليات التهريب ومحاربة الجرائم المنظمّة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بين الوزيرين، عقد الثلاثاء بمعبر راس الجدير الحدودي، أكدا فيه الاستعداد المشترك لتطوير عمل الأجهزة الرقابية من أجل ضبط الحدود خاصة لمحاربة الجرائم المنظمة مثل المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وكلّ ما من شأنه المسّ من سلامة وأمن البلدين. وكالات
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