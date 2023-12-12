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خيارات بديلة أم سياسات الأمر الواقع؟

12/12/2023 11:54:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مع دخول العدوان الإسرائيلي الأميركي الغربي على غزة شهره الثالث، ما يزال الكيان يواصل الإعلان عن أهداف يدعي التمسك بها، ويتحدث عن تطويرها وتعديلها وفقا لما يفكر بعض حاخاماته الذين وصلوا إلى السلطة ودخلوا عالم السياسة تحت عنوان اليمين المتطرف والذين يطربون لقتل الفلسطينيين ولتدمير بيوتهم ومنع كل متطلبات الحياة لهم ووضعهم أمام خيارات محدودة بين الموت قتلا أو جوعا، وبين خيار ثالث ـ غير معلن ـ هو الهجرة لمن تبقى منهم إلى خارج الأرض الفلسطينية وصولا إلى إقامة)) إسرائيل الكبرى)) وفقا للمفهوم التوراتي المزعوم.
وفي مسار ضمني آخر، الضغط على المقاومة بمحاولة تحميلها مسؤولية القتل الجماعي للفلسطينيين الذي تمارسه قوات الاحتلال ووضعها أمام بديل يتمثل بتلبية مطالب الكيان المستحيلة لإنقاذ ما تبقى منهم من الموت.
فمن عناوين تتحدث عن سحق وإنهاء حركة حماس واسترداد الأسرى بالقوة العسكرية إلى ما هو أصعب من ذلك حيث تفتقت الذهنية الصهيونية المستندة إلى أحلام توراتية عن مطالب تتمثل بتسليم المقاومة الحمساوية نفسها وسلاحها وإعادة الرهائن إلى الجانب الإسرائيلي كشرط لوقف الحرب.
اللافت هنا أن إسرائيل تدرك تمام الإدراك أن مطالبها تعجيزية، فلا هي قادرة على هزيمة المقاومة، ولا المقاومة في وضع يدفعها إلى التفكير بمثل تلك الطروحات، لأنها في موقف يجمع المحللون ومنهم أصدقاء للكيان الصهيوني على اعتباره قويا وأنها ما تزال تسيطر على الوضع وتستطيع إدارة المواجهة بنجاح وتلحق خسائر كبيرة بالجيش الغازي.
وأن الجيش الذي)) لا يقهر)) ما يزال عاجزا عن تفكيك ألغاز الأنفاق التي تستخدمها المقاومة في المواجهة. كما عجز عن فك أسر جندي واحد من المخطوفين، حيث فشل فريق متخصص في إنقاذ الأسير الذي قتل وبقيت جثته بيد المقاومة، وفقد بعض أعضاء الفريق الإسرائيلي وجرح البعض الآخر. والأهم من ذلك أن عقيدة المقاومة تضع الشهادة في مرتبة متقدمة على الاستسلام.
فعلى الرغم من كل المعونات في مجال الذخائر والدعم البشري والمالي الأميركي والغربي ما تزال العديد من التقارير تؤكد أن المقاومة تمتلك الكفة الراجحة في المجال الحربي، بينما الطرف الإسرائيلي يقتصر في حربه على قتل المدنيين حيث شارف عدد الشهداء على عشرين ألفا، أكثر من سبعين بالمائة منهم من الأطفال والنساء، وتدمير المنازل والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ومراكز الايواء والمخابز ومحطات المياه والمحروقات. ويواصل عمليات التهجير للمدنيين من شمالي قطاع غزة باتجاه الجنوب بادعاء أنها مناطق آمنة، مع أنها ليست كذلك، حيث تتعرض للقصف والتدمير الممنهج. ويواصل منع إيصال المواد الغذائية والطبية والمحروقات من الدخول إلى القطاع.
فمع ان الكيان الصهيوني لم يخف اطماعه في تهجير الغزيين إلى الأراضي المصرية المجاورة، وتحديدا إلى صحراء سيناء، إلا أنه بدا مضطرا للسكوت المؤقت مقابل الرفض المصري القاطع مع استمرار آلة الحرب الإسرائيلية بتنفيذ عمليات الطرد التدريجي للسكان من غزة وباقي مدن ومخيمات القطاع باتجاه الجنوب. وهي بذلك تسعى إلى تحقيق هدف بديل يتماشى مع أكبر أهداف اليمين المتطرف، المتمثل بحشر الغالبية العظمى من سكان القطاع في المناطق الجنوبية، وتحديدا في منطقة رفح وحولها، وسط تحليلات وتوقعات بأن ذلك يسهل من عملية وضعهم تحت الأمر الواقع وطردهم إلى سيناء في لحظة ما وبعد أن تستكمل عملية تدمير القطاع وتحويله إلى أرض محروقة. يساعدها في ذلك أن جيشها هو الوحيد الموجود في الساحة، والذي يستطيع فعل كل ما يريد ويواصل عمليات التدمير، بينما تواصل الولايات المتحدة تزويده بأكثر أنواع الذخائر فتكا، وتواصل حمايته في مجلس الأمن الدولي بإحباط القرارات التي تدينه أو تضع حدا للعدوان، وفي صم الآذان عن التأثر بأي مشاريع قرارات أممية محتملة.
فحتى التصريحات التي يبديها مسؤولون أميركيون بمعارضة أعمال التدمير والقتل والتجويع، تبقى مجرد تصريحات غير مرتبطة بأفعال، بينما الشراكة بين الطرفين وبعض الدول الغربية تبقى هي الفاعلة.
ولم يتوقف الكيان عند هذا الحد، حيث هددت استخباراته باغتيال كل المنتمين إلى حركة حماس سواء في قطاع غزة أو في الخارج)) قطر ولبنان وتركيا)). ووسع من نشاطات القتل والتدمير إلى مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط توقعات بوجود أهداف أخرى غير معلنة لذلك الغزو الأعمى، وأن أي تقدم على مستوى الأهداف ستتبعه أعمال تهجير وقتل وتدمير ومشاريع توراتية مختلفة تستهدف أمن دول الجوار.
من هنا، فالعنت الإسرائيلي غير مفهوم إلا من إحدى زاويتين، الأولى المصلحة الذاتية لليمين المتطرف وبخاصة نتنياهو الذي يربط حياته السياسية باستمرار الحرب، ويسعى للبقاء أطول فترة في السلطة، وثانيها السعي لتحويل غزة إلى أرض محروقة، وتدمير كل ما تستطيع لدفع السكان للهجرة، الهدف الذي يراه)) الغزّيّون)) مكشوفا ومرفوضا. والانتقال بعد ذلك إلى الضفة الغربية لتطبيق التجربة عليها، الأمر الذي يرفضه الأردن ويعتبره حربا مفتوحة تستهدفه وتدفعه إلى استخدام كل الوسائل لمنعه والدفاع عن نفسه.

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