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العالم.. هل أصبح لا إنسانيا؟

12/12/2023 11:54:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

سأحاول اليوم قدر المستطاع الابتعاد عن الحديث في الجانبيْن السياسي والقانوني لأتحدث عن الجانب الإنساني والاجتماعي، رغم أن الأول لا يبتعد عن الجانب السياسي والقانوني خاصة في ظل الصراعات والحروب والنزاعات المسلحة، إذ يتوجب أن تظهر جلياً بشكل حاسم وواضح في حال كان العالم مؤمناً بها.
وهنا يتبادر سؤال في خاطري وخاطر العديد من المتابعين، هو: هل أصبحت مشاعر الأفراد في كل العالم وفي ظل ما يشهده من تكنولوجيا وتقدم تقاس عبر ثوانٍ نتيجة ما يظهر على شاشات الأجهزة التي يحملونها؟
الجواب: لم يعد الإعلام اليوم بسبب التقدم وبروز وسائل التواصل الاجتماعي فقط هو من يوصل الفكرة والخبر والصورة التي من المحتمل أن تكون كاذبة أو غير صحيحة أو تحابي أي طرف على حساب الآخر، علماً أن الإعلام يجب أن يكون محايداً ولكن هذا الأمر للأسف غير وارد في ظل عالم مشتعل بصراعات توصف بصراعات المصالح، ونزاعات تغلب فيها مصالح دول على حساب أخرى، وحتى مصالح جماعات وأفراد خاصة على حساب الآخرين، فيما أصبح هناك رديف لهذه الجهات الإعلامية المسموعة والمرئية وحتى المقروءة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبرامجها وقوة انتشارها وحتى تأثيرها وسرعتها بإيصال المعلومة التي تكون في بعض الأحيان هي الأدق، ولكن اليوم في ظل ما نشهده من ارتكاب جرائم في حق الأطفال والنساء والمدنيين العزل في فلسطين المحتلة وما ينشر من صور وفيديوهات توثق تلك الأفعال والجرائم، نعود لنتساءل: هل تحركت الإنسانية حقاً؟ لا لم تتحرك بالشكل الذي يجب أن تتحرك عليه، ولكننا شاهدنا تحركات في قضايا أخرى بالعالم الذي أصبحت ازدواجية المعايير فيه واضحة للأسف.
لا شك بأن هذه المرة تغيرت الصورة نوعاً ما، وبدأ العالم من خلال الشعوب لا المناصب الرسمية في كافة القارات معرفة حقيقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والخروج من عباءة الصورة والدعاية الضبابية التي كانت إسرائيل تصورها وتسوقها للعالم على أنها مظلومة وتعاني في إقليم هي الأضعف به، ومما لا شك فيه بأن البعض من الذين يدافعون عن عدم التحرك الإنساني الصريح والواضح وخاصة من الشعوب يقولون إنها ليست قضيتهم السياسية والقانونية، وهذا صحيح، ولكنها قضية إنسانية وحضارية حال كنا فعلاً عالماً متحضراً يدافع عن الإنسانية لجميع أفراد البشر بغض النظر عن عرقهم ودينهم ولونهم السياسي.
على الإنسان أياً كان انتماؤه وعرقه ووجوده التحرك لنصرة أخيه الإنسان تجاه ما يُرتكب بحقه من أفعال مجردة من الإنسانية وخاصة في فلسطين المحتلة حال كنا من العالم المتحضر المدافع عن حقوق البشرية والإنسانية ونحترم حقوق الإنسان.

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