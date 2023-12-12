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حتى تكسرت النصال على النصال

12/12/2023 11:54:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تدحرج هدف إسرائيل في الحرب، من سُعار الانتقام واستعادة لقب أقوى دولة في المنطقة، إلى هدف تهجير الغزيين لمصر، ودائما وأبدا تحت شعار اجتثاث حماس وتسويق حربها عليها دوليا بحجة ((محاربة الإرهاب الإسلامي)) وهو الهوس الذي يعيش عليه منذ عقود اليمين الأوروبي والأميركي.
وبعدما فشلت محاولات التهجير بالتراضي مع مصر،- التي نأمل أن تصمد أمام إغراءات المال والمساعدات الاقتصادية-، تبنت إسرائيل إستراتيجية إعدام كل مقومات الحياة في غزة على أملين؛ أن يثور أهل غزة على حماس، وينزعوا الغطاء الشعبي عنها، و/أو أن يتدافع أهل غزة لتجاوز الحدود إلى مصر؛ بسبب أوضاع ليست تهدد حياتهم فقط، بل تهدد كرامتهم الإنسانية بغياب مقومات الحياة الصحية والإنسانية بأبسط أشكالها وهو ما يطلق عليه التهجير الإنساني.
التهجير الإنساني ممكن ان يتم اثناء العدوان أو بعد وقفه، وهو بطبيعته مبرر مقبول من الناحية القانونية والعاطفية؛ ولهذا فإنه أيضا فعال لتبرير التراجع عن مواقف رفض التهجير إلى قبوله تحت ذريعة إنقاذ أهل غزة أو ما تبقى منهم، خاصة أن غزة اليوم مدينة طاردة للسكان، حيث تدمرت بنيتها التحتية وانعدمت إلى حد كبير مستلزمات الحياة فيها!
وسيلة التهجير الإنساني هذا هو القصف المتعمد للمدنيين، وهو ما فظع فيه جيش الاحتلال، فبعض التقارير والمعلومات المسربة تشير أن خسائر حماس منذ بدء الحرب لا تتعدى 15 % من ((جيشها))، وبغض النظر عن هذه النسبة فإنه وبعد (68) يوماً من الحرب فإن جيش الاحتلال الصهيوني وجيش الاستعمار الأميركي، بمساندة من قوات الانتداب البريطاني فشلوا في وقف حماس حيث مقاومتها ما تزال مستمرة في الأرض وفي السماء.
وعليه، وفي ظل حكومة مستوطنين عنصريين إرهابيين عقلا وممارسة، فإن قوة النار هو ما بقي لنتنياهو ليؤخر مغادرته المشهد، ويتفادى استئناف محاكمته، بعد أن ورط أميركا معه في حرب أطول مما توقعت، فلا هي قادرة على التراجع عن دعمه ولا هو قادر على حسم المعركة.
الشعب الفلسطيني في غزة بقدرته على تلقي الفاجعة بقلب صابر أو لعله بقلب خدر، كأنه يردد بيت المتنبي (( إِذا أَصابَتني سِهامٌ تَكَسَّرَتِ النِصالُ عَلى النِصالِ))، الشعب الفلسطيني وبأشلاء أطفاله وقتلهم الذي يبث مباشرة للعالم، هو الجيش الحقيقي على الأرض، هذا الشعب العظيم الذي أعاد بمعاناته التي تعدت حدود قدرات البشر تعريف الإنسانية لتكون معاييرها غزية.
هذا الشعب حقق للقضية الفلسطينية إنجازات عجزت عنها منظمات التحرير وأنظمة التبرير، فقد ذكر العالم أن الاحتلال هو سبب الصراع وأن الاحتلال لم يبدأ في 7/10 وأن الفلسطيني المقاوم يحمل شرعية أخلاقية وقانونية وسياسية باعتبار المقاومة كل أشكال المقاومة مشروعة دولياً، وأن المحتل لا يملك حق الدفاع عن النفس باعتباره معتدي يحق للعالم وللشعب المحتل ردعه وقتاله، وإن محتليه وقادة الاحتلال ذاهبون لمحاكمات دولية عن جرائم حرب وإبادة جماعية.
هذا الشعب الفلسطيني بنى مع الشعوب الحرة شبكة عربية عالمية جديدة لمحاربة الاستعمار الأوروبي والأميركي في المنطقة، وأعاد أجيالاً كانت قد هَجرت او هُجرت عن القضية الفلسطينية لتهتف فلسطين من البحر إلى النهر حرة.
هذا الشعب يستحق مضاعفة الجهود لوقف معاناته، فلم يعد مقبولا العجز عن وقف الحرب، وقد أزف الوقت لأن يتوج الأردن موقفه المشرف قيادة وشعبا وحكومة، بمبادرة سياسية لوقف الحرب ومنع التهجير ووقف معاناة ومأساة الفلسطينيين، فإلى جانب الجهد الدبلوماسي الذي ينفذه الوزير الجسور أيمن الصفدي فإن الأردن في اعتقادي جاهز للبناء على جهود جلالة الملك لطرح مبادرة سياسية تضمن مع ساعة وقف الحرب والبدء بإعمار غزة، تبادلا للأسرى واستعادة الوحدة الوطنية بمصالحة وطنية وتجديد قيادات المنظمة بانتخابات حرة ديمقراطية تمهيدا لمشروع سياسي يؤدي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، فإن هذه المطالب التي حاول قتلها التطبيع المجاني صارت بفعل المقاومة أمرا قابلا للتحقيق أكثر من أي وقت مضى. وقف الحرب أولوية ولا وقف للحرب دون تقديم مشروع سياسي، هذا هو درس التاريخ المستمد من الحروب وأنت الأعلم جنابك!

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