موقعة الرياض هل تكون الرقصة الأخيرة في صدام الدون والبرغوث ؟

(MENAFN
- Al Watan) يتجدد الصدام ما بين أسطورتي كرة القدم في العصر الحديث، نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الأول من فبراير المقبل، وذلك عندما يقودان فريقيهما خلال المواجهة التي ستجمعهما ضمن منافسات بطولة موسم الرياض، بمشاركة الهلال والنصر وإنتر ميامي، حسب ما أعلنه رئيس هيئة الترفية، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.
الرقصة الأخيرة
يصل إنتر ميامي إلى الرياض في يناير المقبل، ليخوض أولى مبارياته في كأس موسم الرياض على ملعب المملكة أرينا، في الـ29 من ذات الشهر، وفي اللقاء الثاني يلتقي بالنصر مطلع فبراير.
ومن المقرر أن يواجه إنتر ميامي، النصر في لقاء أطلق عليه ((The Last Dance))، حيث سيلتقي نجم النصر كريستيانو رونالدو، وقائد إنتر ميامي، ليونيل ميسي وجهًا لوجه مرة أخرى.
وتختتم فعاليات البطولة في الـ8 من فبراير المقبل بديربي الرياض بين الهلال والنصر، حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.
ثنائي البرشا
إلى جانب ميسي، الحائز جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، يضم إنتر ميامي زميليه السابقين في برشلونة جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وهم الذين فازوا معًا بـ5 ألقاب في الدوري الإسباني، ومثلهم بكأس الملك، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر، ومونديال الأندية 2015، خلال 9 مواسم في الكامب نو، قبل أن يجتمعوا مرة أخرى في ميامي.
نجوم كبار
يُنتظر أن تشهد مباريات كأس موسم الرياض منافسة قوية بين لاعبي الدوري السعودي للمحترفين، حيث يضم النصر قائد منتخب البرتغال رونالدو، وهداف الدوري، والفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، بالإضافة إلى لاعبين بارزين مثل ساديو ماني، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وقائد إنتر ميلان السابق مارسيلو بروزوفيتش، ويضم الهلال أفضل حراس أفريقيا، المغربي ياسين بونو، ووقائد منتخب السنغال كاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبين نفيز، والبرازيلي مالكو فليب، والصربيين سيرجي سافيتش، وإلكسندر ميتروفيتش، ناهيك عن النجوم المحليين الذين تعج بهما قائمتا قطبي الرياض الكبيرين.
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