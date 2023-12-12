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موقعة الرياض هل تكون الرقصة الأخيرة في صدام الدون والبرغوث ؟

12/12/2023 11:51:29 PM
(MENAFN- Al Watan) يتجدد الصدام ما بين أسطورتي كرة القدم في العصر الحديث، نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الأول من فبراير المقبل، وذلك عندما يقودان فريقيهما خلال المواجهة التي ستجمعهما ضمن منافسات بطولة موسم الرياض، بمشاركة الهلال والنصر وإنتر ميامي، حسب ما أعلنه رئيس هيئة الترفية، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.
الرقصة الأخيرة

يصل إنتر ميامي إلى الرياض في يناير المقبل، ليخوض أولى مبارياته في كأس موسم الرياض على ملعب المملكة أرينا، في الـ29 من ذات الشهر، وفي اللقاء الثاني يلتقي بالنصر مطلع فبراير.
ومن المقرر أن يواجه إنتر ميامي، النصر في لقاء أطلق عليه ((The Last Dance))، حيث سيلتقي نجم النصر كريستيانو رونالدو، وقائد إنتر ميامي، ليونيل ميسي وجهًا لوجه مرة أخرى.
وتختتم فعاليات البطولة في الـ8 من فبراير المقبل بديربي الرياض بين الهلال والنصر، حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.
ثنائي البرشا

إلى جانب ميسي، الحائز جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، يضم إنتر ميامي زميليه السابقين في برشلونة جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وهم الذين فازوا معًا بـ5 ألقاب في الدوري الإسباني، ومثلهم بكأس الملك، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر، ومونديال الأندية 2015، خلال 9 مواسم في الكامب نو، قبل أن يجتمعوا مرة أخرى في ميامي.
نجوم كبار
يُنتظر أن تشهد مباريات كأس موسم الرياض منافسة قوية بين لاعبي الدوري السعودي للمحترفين، حيث يضم النصر قائد منتخب البرتغال رونالدو، وهداف الدوري، والفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، بالإضافة إلى لاعبين بارزين مثل ساديو ماني، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وقائد إنتر ميلان السابق مارسيلو بروزوفيتش، ويضم الهلال أفضل حراس أفريقيا، المغربي ياسين بونو، ووقائد منتخب السنغال كاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبين نفيز، والبرازيلي مالكو فليب، والصربيين سيرجي سافيتش، وإلكسندر ميتروفيتش، ناهيك عن النجوم المحليين الذين تعج بهما قائمتا قطبي الرياض الكبيرين.
-الدون والبرغوث ينثران سحرهما سويا مطلع فبراير
-كأس موسم الرياض يجمع الغريمين مجددا
-الهلال والنصر وميامي يثرون البطولة بالنجوم
-نجوم عالميون يمثلون الأندية الثلاثة
-الهلال والنصر يزخران باللاعبين المحليين المؤثرين
-موقعة النصر وميامي أطلق عليها The Last Dance

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