30467 قضية آداب عامة خلال عام

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد قضايا الآداب العامة التي حققت بها مختلف النيابات في المملكة عام 2022 نحو 30467 قضية، بينما بلغ عد المتهمين 39802 متهم، وذلك بحسب تقرير إحصائي صادر عن النيابة العامة في المملكة.
كما بلغ عدد قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، 214532 قضية، وبلغ عد المتهمين 352903 متهمين.
11 نوعا من القضايا
اشتملت القضايا التي تناولها التقرير (الآداب العامة، الاعتداء على الأشخاص، المخدرات والمؤثرات العقلية، الجرائم الماسة بالثقة العامة، الجرائم الاقتصادية، التعاون الدولي، القضايا المرورية، الأسرة والأحداث، الإخلال بالنظام، الجرائم المعلوماتية، وقضايا الإتجار بالأشخاص).
مجموعة النيابات
تم تدشين مجموعة من النيابات التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في النيابة العامة بعد اعتماده من مجلس النيابة العامة عام 2021 وهي: نيابة النقض، ونيابة الاستئناف.
وتم الإعلان عن المسميات الجديدة للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها، وهي: نيابة المرور، نيابة البيئة، نيابة الاتجار بالأشخاص، نيابة الجرائم المعلوماتية، نيابة الآداب العامة، نيابة الأموال، نيابة الأسرة والأحداث، نيابة المخدرات، نيابة الجرائم الاقتصادية، نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، نيابة الأمن الوطني، نيابة الاعتداء على الأشخاص، نيابة التعاون الدولي، نيابة الادعاء العام، نيابة الرقابة على السجون، نيابة التفتيش.
تضامن شعبي
من جهتها، استشعرت المملكة مسؤولياتها تجاه مواطنيها لحمايتهم من الأخطار المحدقة بهم، وقاد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد هذا العام حملة كبرى للقضاء على آفة المخدرات التي أهلكت الاقتصاد والأنفس، وهددت استقرار المجتمعات والأمان الاجتماعي والأمن الأسري في كل بيت. فسجّلت هذه المعركة تضامناً شعبياً كبيراً، ووقف المواطنون مع هذه الحملة، بصفتها حرباً دينية وأخلاقية للحفاظ على صحة الشباب ومواجهة من ضعفوا أمام المال بغية الربح السريع وإحالتهم ليقول القضاء كلمته، وانتشال الشباب من الإدمان ليصبح عاملاً مساهماً في بناء وطنه.
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