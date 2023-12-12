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30467 قضية آداب عامة خلال عام

12/12/2023 11:46:49 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد قضايا الآداب العامة التي حققت بها مختلف النيابات في المملكة عام 2022 نحو 30467 قضية، بينما بلغ عد المتهمين 39802 متهم، وذلك بحسب تقرير إحصائي صادر عن النيابة العامة في المملكة.
كما بلغ عدد قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، 214532 قضية، وبلغ عد المتهمين 352903 متهمين.
11 نوعا من القضايا
اشتملت القضايا التي تناولها التقرير (الآداب العامة، الاعتداء على الأشخاص، المخدرات والمؤثرات العقلية، الجرائم الماسة بالثقة العامة، الجرائم الاقتصادية، التعاون الدولي، القضايا المرورية، الأسرة والأحداث، الإخلال بالنظام، الجرائم المعلوماتية، وقضايا الإتجار بالأشخاص).
مجموعة النيابات
تم تدشين مجموعة من النيابات التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في النيابة العامة بعد اعتماده من مجلس النيابة العامة عام 2021 وهي: نيابة النقض، ونيابة الاستئناف.
وتم الإعلان عن المسميات الجديدة للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها، وهي: نيابة المرور، نيابة البيئة، نيابة الاتجار بالأشخاص، نيابة الجرائم المعلوماتية، نيابة الآداب العامة، نيابة الأموال، نيابة الأسرة والأحداث، نيابة المخدرات، نيابة الجرائم الاقتصادية، نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، نيابة الأمن الوطني، نيابة الاعتداء على الأشخاص، نيابة التعاون الدولي، نيابة الادعاء العام، نيابة الرقابة على السجون، نيابة التفتيش.
تضامن شعبي
من جهتها، استشعرت المملكة مسؤولياتها تجاه مواطنيها لحمايتهم من الأخطار المحدقة بهم، وقاد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد هذا العام حملة كبرى للقضاء على آفة المخدرات التي أهلكت الاقتصاد والأنفس، وهددت استقرار المجتمعات والأمان الاجتماعي والأمن الأسري في كل بيت. فسجّلت هذه المعركة تضامناً شعبياً كبيراً، ووقف المواطنون مع هذه الحملة، بصفتها حرباً دينية وأخلاقية للحفاظ على صحة الشباب ومواجهة من ضعفوا أمام المال بغية الربح السريع وإحالتهم ليقول القضاء كلمته، وانتشال الشباب من الإدمان ليصبح عاملاً مساهماً في بناء وطنه.

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