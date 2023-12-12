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عشب المطر يخفي عيوب الجزر الوسطية

12/12/2023 11:46:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أخفت الأعشاب الخضراء عيوب الجزر الوسطية في معظم الطرق التي تربط بين محافظات جازان، إذ غطت معظم الجزر الوسطية بعد هطول الأمطار، في وقت شكلت فيه تشوها بصريا لمرتادي الطرق، وسط معادلة عكسية تربط بين متعة النظر والتشوه البصري، وحاجتها إلى 7 مطالب علاجية لتطويرها.
معادلة عكسية
تشهد الجزر الوسطية الرابطة بين محافظات جازان معادلة عكسية، ففي الوقت الذي تنعم بعض الجزر الوسطية باهتمام كبير، وزراعة الأشجار والورود، فإن نظيرتها الأخرى تعاني تشوهات بصرية، وخالية من الأشجار، إلى جانب حاجة الأرصفة إلى الصيانة.
رصد ميداني
رصدت ((الوطن)) في جولة ميدانية تفاوت الجزر الوسطية بين الجمال والتشوه في معظم الطرق، إذ تشهد جزر وسطية ورودا جمالية وأشجارا ونخيلا تعكس اهتمام البلديات، وأخرى بحاجة إلى الدعم والاهتمام، لخلوها من الورود والأشجار، وتحولت معها إلى تشوه بصري، حيث تكاثرت فيها الأعشاب.
7 معالجات
طالب أهالي منطقة جازان البلديات بمكافحة التشوه البصري في الجزر والأرصفة الوسطية التي تفصل بين الطرق المزدوجة في المحافظات، والاهتمام بها، مشيرين إلى أنها بحاجة إلى 7 معالجات تطويرية، ممثلة في: زراعة النباتات الأصيلة التي تتميز بها المنطقة، وتبليط الأرصفة المكشوفة، وتغطيتها بالنجيلة الصناعية الخضراء، ومعالجة التشوهات، وتنظيفها أولا بأول، وإخفاء ليات المياه، ودهان الأرصفة.
أعمال مستمرة
أكد مصدر بلدي لـ((الوطن)) متابعة التشوهات البصرية في كل المحافظات، ومعالجتها أولا بأول، بما فيها الجزر الوسطية، كل حسب الاختصاص، مشيرا إلى أنه تم رصد بعض الجزر الوسطية، ومسحها وتنظيفها من المخلفات، للبدء في زراعتها.

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