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الصناديق الاستثمارية تفقد 57.2 مليار ريال

12/12/2023 11:46:49 PM
(MENAFN- Al Watan) خسرت الصناديق الاستثمارية خلال عام 57.2 مليار ريال، بعد أن انخفض إجمالي قيمتها من 174.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2022 لتصل إلى 117.1 مليار ريال في الربع الثالث من 2023. وبانخفاض بلغ 32.8%.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة لهيئة السوق المالية أن قيمة الصناديق تأثرت بشكل كبير بانخفاض صناديق الاستثمار بأسواق النقد، والتي كانت تمثل ما نسبته 52% من الصناديق الاستثمارية، وانخفضت بنسبة 64.4%، ما أدى لانخفاض قيمة الصناديق الاستثمارية، بالإضافة لتسجيل عدد من الصناديق الأخرى انخفاضات متفاوتة.
الصناديق المنخفضة
وانخفضت صناديق أسواق النقد الخاسر الأكبر في الصناديق الاستثمارية من 90.4 مليار ريال إلى 32.1 مليار ريال، في حين انخفضت صناديق أدوات الدين بنسبة 16.4% منخفضة من 26.1 مليار ريال إلى 21.8 مليار ريال، وانخفضت الصناديق العقارية بنسبة 54.3%، منخفضة من 679 مليون ريال إلى 310 ملايين ريال، كما انخفضت صناديق المؤشرات المتداولة بنسبة 56.1%، منخفضة من 1.5 مليار ريال إلى 667 مليون ريال، أما الصناديق المغلقة المتداولة فانخفضت بنسبة 11.2%، منخفضة من 1.4 مليار ريال إلى 1.2 مليار ريال.
الصناديق المرتفعة
ومع انخفاض عدد من الصناديق سجلت صناديق أخرى ارتفاعات متفاوتة كان أبرزها صناديق الأسهم التى ارتفعت بنسبة 9.7%، مرتفعة من 24.5 مليار ريال إلى 26.9 مليار ريال، كما انخفضت الصناديق القابضة بنسبة 21.5% مرتفعة من 3 مليارات ريال إلى 3.6 مليارات ريال، وارتفعت صناديق الاستثمار العقاري المتداولة بنسبة 13.4%، مرتفعة من 24.2 مليار ريال إلى 27.4 مليار ريال، أما الصناديق متعددة الأصول فارتفعت بنسبة 14.2%، مرتفعة من 1.8 مليار ريال إلى 2 مليار ريال، في حين ارتفعت الصناديق الوقفية بنسبة 39.6% مرتفعة من 472 مليون ريال إلى 659 مليون ريال، أما صناديق السلع والتي تعتبر الأقل قيمة فارتفعت بنسبة 8.3% مرتفعة من 12 مليون ريال إلى 13 مليون ريال.
قيمة الصناديق العامة مصنفة حسب نوع الاستثمار ((بالمليون ريال)):
أسهم= 9.7%
الربع الثالث 2022= م 24.577
الربع الثالث 2023= 26.953
أدوات دين= - 16.4%
الربع الثالث 2022= 26.119
الربع الثالث 2023= 21.818
أسواق نقد= - 64.4%
الربع الثالث 2022= 90.490
الربع الثالث 2023= 32.168
عقاري= - 54.3%
الربع الثالث 2022= 679
الربع الثالث 2023= 310
قابض= 21.5%
الربع الثالث 2022= 3.008
الربع الثالث 2023= 3.656
متوازن=
الربع الثالث 2022= -
الربع الثالث 2023= 57
صناديق المؤشرات المتداولة= - 56.1%
الربع الثالث 2022= 1.521
الربع الثالث 2023= 667
صناديق الاستثمار العقاري المتداولة= 13.4%
الربع الثالث 2022= 24.203
الربع الثالث 2023= 27.460
متعدد الأصول= 14.2%
الربع الثالث 2022= 1.804
الربع الثالث 2023= 2.061
الوقفي= 39.6%
الربع الثالث 2022= 472
الربع الثالث 2023= 659
مغذي= 0
الربع الثالث 2022= 23
الربع الثالث 2023= 23
المغلقة المتداولة= - 11.2%
الربع الثالث 2022= 1.435
الربع الثالث 2023= 1.273
سلع= 8.3%
الربع الثالث 2022= 12
الربع الثالث 2023= 13
مؤشر= 0
الربع الثالث 2022= -
الربع الثالث 2023= -
الإجمالي= - 57.228= 32.8%
الربع الثالث 2022= 174.345
الربع الثالث 2023= 117,117

MENAFN12122023000089011017ID1107584403

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