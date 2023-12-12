الصناديق الاستثمارية تفقد 57.2 مليار ريال

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- Al Watan) خسرت الصناديق الاستثمارية خلال عام 57.2 مليار ريال، بعد أن انخفض إجمالي قيمتها من 174.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2022 لتصل إلى 117.1 مليار ريال في الربع الثالث من 2023. وبانخفاض بلغ 32.8%.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة لهيئة السوق المالية أن قيمة الصناديق تأثرت بشكل كبير بانخفاض صناديق الاستثمار بأسواق النقد، والتي كانت تمثل ما نسبته 52% من الصناديق الاستثمارية، وانخفضت بنسبة 64.4%، ما أدى لانخفاض قيمة الصناديق الاستثمارية، بالإضافة لتسجيل عدد من الصناديق الأخرى انخفاضات متفاوتة. الصناديق المنخفضة
وانخفضت صناديق أسواق النقد الخاسر الأكبر في الصناديق الاستثمارية من 90.4 مليار ريال إلى 32.1 مليار ريال، في حين انخفضت صناديق أدوات الدين بنسبة 16.4% منخفضة من 26.1 مليار ريال إلى 21.8 مليار ريال، وانخفضت الصناديق العقارية بنسبة 54.3%، منخفضة من 679 مليون ريال إلى 310 ملايين ريال، كما انخفضت صناديق المؤشرات المتداولة بنسبة 56.1%، منخفضة من 1.5 مليار ريال إلى 667 مليون ريال، أما الصناديق المغلقة المتداولة فانخفضت بنسبة 11.2%، منخفضة من 1.4 مليار ريال إلى 1.2 مليار ريال. الصناديق المرتفعة
ومع انخفاض عدد من الصناديق سجلت صناديق أخرى ارتفاعات متفاوتة كان أبرزها صناديق الأسهم التى ارتفعت بنسبة 9.7%، مرتفعة من 24.5 مليار ريال إلى 26.9 مليار ريال، كما انخفضت الصناديق القابضة بنسبة 21.5% مرتفعة من 3 مليارات ريال إلى 3.6 مليارات ريال، وارتفعت صناديق الاستثمار العقاري المتداولة بنسبة 13.4%، مرتفعة من 24.2 مليار ريال إلى 27.4 مليار ريال، أما الصناديق متعددة الأصول فارتفعت بنسبة 14.2%، مرتفعة من 1.8 مليار ريال إلى 2 مليار ريال، في حين ارتفعت الصناديق الوقفية بنسبة 39.6% مرتفعة من 472 مليون ريال إلى 659 مليون ريال، أما صناديق السلع والتي تعتبر الأقل قيمة فارتفعت بنسبة 8.3% مرتفعة من 12 مليون ريال إلى 13 مليون ريال. قيمة الصناديق العامة مصنفة حسب نوع الاستثمار ((بالمليون ريال)):
أسهم= 9.7%
الربع الثالث 2022= م 24.577
الربع الثالث 2023= 26.953
أدوات دين= - 16.4%
الربع الثالث 2022= 26.119
الربع الثالث 2023= 21.818
أسواق نقد= - 64.4%
الربع الثالث 2022= 90.490
الربع الثالث 2023= 32.168
عقاري= - 54.3%
الربع الثالث 2022= 679
الربع الثالث 2023= 310
قابض= 21.5%
الربع الثالث 2022= 3.008
الربع الثالث 2023= 3.656
متوازن=
الربع الثالث 2022= -
الربع الثالث 2023= 57
صناديق المؤشرات المتداولة= - 56.1%
الربع الثالث 2022= 1.521
الربع الثالث 2023= 667
صناديق الاستثمار العقاري المتداولة= 13.4%
الربع الثالث 2022= 24.203
الربع الثالث 2023= 27.460
متعدد الأصول= 14.2%
الربع الثالث 2022= 1.804
الربع الثالث 2023= 2.061
الوقفي= 39.6%
الربع الثالث 2022= 472
الربع الثالث 2023= 659
مغذي= 0
الربع الثالث 2022= 23
الربع الثالث 2023= 23
المغلقة المتداولة= - 11.2%
الربع الثالث 2022= 1.435
الربع الثالث 2023= 1.273
سلع= 8.3%
الربع الثالث 2022= 12
الربع الثالث 2023= 13
مؤشر= 0
الربع الثالث 2022= -
الربع الثالث 2023= -
الإجمالي= - 57.228= 32.8%
الربع الثالث 2022= 174.345
الربع الثالث 2023= 117,117
MENAFN12122023000089011017ID1107584403