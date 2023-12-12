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تم القبض على صاحبة الطلب

12/12/2023 11:46:49 PM
(MENAFN- Al Watan) طلب صاحبنا مشواراً من تطبيق لنقل الركاب بـ100 ريال، وإذا بكابتن التوصيل يتصل بصاحبنا فوراً ليتأكد هل هو رجل أو امرأة كون الاسم غير واضح. وبعد أن سمع صوتاً أجشَّ قال الكابتن ((خلاص دقايق وأنا عندك)). وكعادة صاحبنا أمطر السائق بالأسئلة عن السبب. فأجاب أنه تعرض مرات عدة لتوصيل إناث بأعمار وأماكن مختلفة، وكانت مشاويرهن تتجاوز الـ100 ريال وهو ((على الحديدة))، وبعد أن أوصلهن إلى وجهتهن يقلن ((عطنا رقم حسابك البنكي)) ويغادرن ولا يحولن المبلغ. ورغم أن شركة التطبيق ستعوضه عن جزء من المبلغ، فإن ذلك يحدث بعد أن تنطفئ سيارته لنقص البنزين، ولا يجد ما يوصله حتى لمركز الشرطة ليقدم بلاغاً. وأنه حاول مرة تقديم بلاغ أضاعت خطوات الإجراءات للتوصل لصاحبة الطلب كثيراً من المشاوير. وكانت قصته بسيطة مقارنة بما نقرؤه في حساب على ((x)) لقصص مقدمي خدمات التوصيل بشتى أنواعها، إذ ذكر أحدهم أنه اشترى أغراضاً من السوبر ماركت بمبلغ يزيد على 600 ريال وذهب بها مسافة تزيد على 120 كم خارج المدينة، وبعد أن وصل على أذان المغرب، وإذا بصاحبة الطلب تخبره أن يُنزل الأغراض عند باب المنزل، وأنها ستحول له المبلغ لاحقاً، فذهب إلى مسجد تلك الحارة، وبعد أن انتهوا من صلاة المغرب وقف أمام المصلين وشكا مما حدث له، ليضطر أحد أقاربها لدفع المبلغ. وغيرها مئات القصص في جميع أنحاء المملكة تحدث يومياً. وقد تصل ببعض الإناث بـ((التبلي)) على مندوب أو سائق التوصيل لإرغامه على التنازل عن شكواه إن واصلها. السؤال هنا للهيئة العامة للنقل أو وزارة النقل أو أياً كان يمنح رخصة لتلك التطبيقات، ألم يؤخذ في الاعتبار مدى أمان ذلك العمل للمندوب والسائق، قبل الأخذ في الاعتبار مدى ملاءمة هذا التطبيق لطالب الخدمة أو الشركة المشغلة للتطبيق، أليس من الممكن ربط فتح التطبيق بكود عن طريق ((أبشر)) مرتبط بهوية مستخدم التطبيق ويوافق إلكترونياً على العقوبات المتخذه في حال وقوع أي من هذه الأعمال التي تصل إلى جريمة احتيال إلكتروني، ويكون هناك خيار في التطبيق بـ((رفع بلاغ أمني)) يصل به إشعار فوري لطرفي الطلب الموصِّل والموصَّل له عبر نظام ((أبشر))؟ وأليس من الممكن أن تستقبل البلاغ جهة ربحية أمنية تنشأ على نفقة جميع مشغلي تطبيقات التوصيل والنقل أسوة بعلاقة ((نجم)) مع شركات التأمين، فترصد هذه الجهة الأمنية البلاغات وتحللها وتتواصل مع طرفي البلاغ؟ وفي حال عدم التجاوب الفوري، تتخذ الإجراءات النظامية بإحالة البلاغ للجهات الأمنية، على أن تكون متابعته مسؤولية الجهة الأمنية وليست مسؤولية كابتن النقل أو التوصيل، وتكون مسؤولة عن توفير وسيط مالي يحتجز المبلغ قبل الحصول على الخدمة.
أليس من جودة الحياة العامة رفع جودة خدمة النقل والتوصيل، وتقليل ما ينشأ من جرائم كان أصلها خدمة توصيل وتفاقمت إلى ما هو أكبر، وأليس من الممكن أن يكون هاجس كل مستغل ومستغلة لهذه التطبيقات قبل أن ينشئ الطلب أن تكون نهايته ونهايتها ((تم القبض على صاحبة الطلب)).

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