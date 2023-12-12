Wednesday, 13 December 2023 09:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هموم طالبة ثانوي

12/12/2023 11:46:48 PM
(MENAFN- Al Watan) على متن الطائرة المتجهة من الرياض إلى جدة، كانت تجلس بجواري تليها أختها الصغرى. ما أن أقلعت الطائرة حتى سمعتها تدعو على أختها التي لا يتجاوز عمرها ثمانية أعوام، وحينما استقرت الطائرة في الأفق، التفت إليها وسألتها: أنتِ متوترة! سؤال خلق لديها رغبة في الفضفضة، (أنا أخاف من الطائرات وأختي قالت راح تطيح الطيارة). إذا أتتك فرصة لتقديم النصح لأحدهم لا تفرط فيها، بعث الطمأنينة في قلب إنسان يجعله يتجاوز اللحظة بسلام. حوادث السيارات أكثر من حوادث الطائرات ورغم ذلك لا يمكن أن يمر يوم دون أن نستخدم السيارة، والله خير حافظ. أختك كانت تنتظر منك أن تطمئني قلبها، لأنك أكثر شجاعة وأنتِ قدوتها، كلمات كانت كفيلة لأن تحكي كل ما لديها، وكأنها شهرزاد، عرفت مدرستها، وكتبها ومعلمة الرياضيات التي لا تحبها، وصعوبة الرياضيات وواجباتها الكثيرة، وكيف للدوال والتكامل والتفاضل أن تنفعنا في حياتنا بعد ذلك، ولماذا معلمة الإنجليزي لا تشرح لهن جيداً ورغم ذلك تُصعب الأسئلة. ووصفت نفسها بالغبية، تحب الفيزياء رغم صعوبتها لأن معلمة المادة طيبة. حكت عن خوفها من اختبار القدرات، وصعوبة التحصيلي وهي التي تحلم بتخصص يوفر لها فرصة وظيفية جيدة، ولكن كيف لها أن توفق بين العناية بإخوتها الصغار، أختها التي بالجوار وأخوها الذي يتوسط والديه في الجهة الموازية، وتحقيق حلم المستقبل، فوالدتها عليها الكثير من المسؤوليات، فهي التي تأخذهم للمدرسة وتعيدهم منها وما بينهما تقضي أموراً لمنزلها، لأن والدها مريض، فكان عليها أن تقوم ببعض مهام أمها في المنزل. اشتكت من ثقل واجبات أختها، كيف لطفلة في الثامنة من عمرها أن تكتب صفحتين من الواجبات، وهي تحب الرسم، فمتى ترسم!
المدرسة المكان الأحب إلى قلوبنا، الذكرى التي لا ننفك عن الحديث عنها، كيف أصبحت كابوساً لطالبة كهذه، أحدهم رسخ فكرةً ما في ذهنها، أنها فاشلة، أنها غبية، ومن أقنعها أن القدرات صعبة، وأن الرياضيات لا تنفع، من قال إنه يجب أن ننجح دائماً! من لم ينجح ليس بفاشل بل حاول وتعلم لينجح في المرة القادمة ويشعر بطعم النجاح.
(فاشل) مجرد وسم يصنعه البعض لإعاقة الآخرين.
الغباء ليس من صفات الإنسان أصلاً، فكل إنسان لديه عقل يعقل به الأشياء، ولكن هناك من استخدم عقله وآخر اختار أن يرتاح، الذكاء أحياناً صناعة بيئة، بيئتك تساعدك على أن تكون ذكياً، لأنها تُبرز أفضل ما فيك. ليس هناك شخص يعرف كل شيء، بل المهم أن تعرف كل شيء أنت تمارسه، أن تمارس ما لا تفقه هذه مصيبة.
ما زالت في ذاكرة الكثيرين منّا مواقف لمعلمينا، حسنة كانت أو سيئة، شخصية المعلم تحبب أو تنفر الطالب من المادة، هناك معلم صنع عقدة لدى تلاميذه من مادة معينة، لم يستطيعوا تجاوزها حتى كبروا.
كيف تذاكر أهم من كم ساعة تذاكر، هناك المهم والأهم، تمنيت أن تكون هناك مادة تهتم بكيفية المذاكرة أو مهارة التعلم من مراحل التعليم المبكرة، حصص تفاعلية، ليست مرتبطة بدرجات الطالب. الأمريكي (ويل ريتشاردسون)، الذي كره مادة الرياضيات، تعلم كيف يتجاوزها، وأصبح مؤلفا في تقنية التعليم، وأسس مدونة (كيف تدرس سريعاً)، ما أحوجنا لمثل هذه التقنيات بالذات لمن يكره مادة معينة لسبب ما.
طالبة في المرحلة الثانوية ترحل بهمومها أينما حلت، أين دور الأخصائية الاجتماعية في المدرسة! من يحتوي هذه الطالبة، هل دور الأخصائية الاجتماعية مفعل في المدارس؟ لا يكفي أن تكون هناك مرشدة طلابية جل مهامها إدارة النشاطات المدرسية، المفترض أن تكون هناك اختصاصية اجتماعية في كل مدرسة، تحاصر وتشتت خوف الطالبات وتمتص طيشهن.
ولأن في الفضفضة للغرباء راحة، استمرت الصغيرة تحكي حتى وصلنا. أقنعتها أن إحساسها بعدم محبة الرياضيات ما هو إلا نتيجة عدم محبتها للمعلمة نفسها، فغالباً ما نحمله من شعور لأحدهم يحمل مثله لنا.
قلت لها: كل هذا سيمضي، وستبقى حكاية تروينها بفخر وكيف أنكِ نجحتِ رغم الصعاب لتكوني مُلهمة.

MENAFN12122023000089011017ID1107584401

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث